Концерн "Белгоспищепром" за восемь месяцев увеличил поставки на экспорт на четверть 

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В республике по поручению правительства разработан комплекс мер, направленный на популяризацию, реализацию и потребление рапсового масла. С 14 сентября стартовал новый этап промопроекта "Коллеги по Омеге". Расширен ассортимент продукции в торговой сети.
"Видим эффект: с 14 сентября реализовали в 1,6 раза больше данного продукта нежели за аналогичный период прошлого года, когда такая акция не проводилась. То есть популярность неизменно растет. Если говорить о цифрах, то с начала года в стране реализовано около 4 тыс. тонн бутилированного рапсового масла через торговые объекты", - рассказал Олег Жидков, подчеркнув, что по содержанию полезных веществ рапсовое масло сравнимо с оливковым.
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