Контракты на сумму около 200 млн рублей подписаны во время BUDEXPO

"На BUDEXPO подписано более 25 меморандумов, соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на общую сумму около 200 млн рублей. Эти договоренности стали частью практических итогов выставки", - рассказали в Минстройархитектуры. "На BUDEXPO подписано более 25 меморандумов, соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на общую сумму около 200 млн рублей. Эти договоренности стали частью практических итогов выставки", - рассказали в Минстройархитектуры.

Дипломы участника и памятные статуэтки экспонентам вручили первый заместитель министра архитектуры и строительства Владимир Наумович и директор РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Дмитрий Корчик. Дипломы участника и памятные статуэтки экспонентам вручили первый заместитель министра архитектуры и строительства Владимир Наумович и директор РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Дмитрий Корчик.

Фото Николая Петрова Фото Николая Петрова В Год белорусской женщины наградили и представительниц организаций системы Минстройархитектуры. Им вручили благодарности за профессионализм и вклад в развитие отрасли от имени главы ведомства Вадима Ольшевского.-0-

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракты на общую сумму около 200 млн рублей подписаны во время 28-й Международной архитектурно-строительной выставки BUDEXPO. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.Три дня выставки объединили профессиональные дискуссии с деловыми переговорами.За эти дни BUDEXPO посетило более 30 делегаций из Мьянмы, Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Китая, Российской Федерации и других стран.Также на торжественной церемонии закрытия BUDEXPO подвели итоги конкурса "Архитектура вкуса". Конкурс профессионального мастерства среди поваров строительной отрасли прошел впервые на BUDEXPO-2026.