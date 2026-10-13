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Кондитерские изделия, приправы, продукты для детского питания. Как "Белгоспищепром" развивает импортозамещение

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
13 октября 2026, 18:28

Кондитерские изделия, приправы, продукты для детского питания. Как "Белгоспищепром" развивает импортозамещение

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Импортозамещение - одно из основных направлений деятельности предприятий "Белгоспищепрома". Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника управления - начальник отдела координации поставок товаров на внутренний рынок управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна Мария Горбатова, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам 2025 года общий объем выпуска импортозамещающей продукции на предприятиях концерна составил почти $687 млн, что на 30% больше доведенного годового задания. За первое полугодие 2026 года объем производства достиг $386 млн - 65% годового задания. Предприятия "Белгоспищепрома" за последние несколько лет освоили выпуск ряда новых наименований продукции, включая инновационные разработки. Среди них - печенье с витаминами и кальцием для детского питания, жевательный зефир, различные виды кондитерских изделий без сахара, пектиносодержащие соки и нектары, специальный кетчуп для детского питания, чипсы из сырого картофеля, сухая смесь для драников, сахар с добавлением черного молотого перца, супы, не требующие варки, приправы без соли и глутамата натрия, рапсовое масло с ароматом прованских трав и рапсовое масло для детского питания марки D. "Наши предприятия постоянно развиваются, изучают мировой опыт и современные тренды в пищевой промышленности. Это позволяет быстро реагировать на меняющиеся вкусы потребителей и успешно конкурировать с импортными аналогами", - отметила Мария Горбатова.

В 2026 году предприятия концерна представили ряд сырных новинок. Среди них - вафли с добавлением натурального сыра, сахарное печенье с пармезаном, халва со вкусом пармезана и бальзамического уксуса, а также сырные супы с гренками, не требующие варки.

Для повышения эффективности реализации стратегии импортозамещения на предприятиях концерна реализуются инвестпроекты. За последние годы их реализовано несколько десятков. Так, в 2023 году на предприятии "Спартак" установлено оборудование для упаковки и производства плиточного шоколада весом 90-100 г и толщиной 4 мм. В том же году кондитерская фабрика "Слодыч" закупила и установила оборудование для производства вафельных трубочек с начинкой. В 2024 году предприятие внедрило оборудование для производства мягкой карамели. Кондитерская фабрика "Коммунарка" в Лиозненском районе завершает реализацию инвестиционного проекта по производству конфет на основе сухого молока.

Также представитель "Белгоспищепрома" добавила, что в последние годы в пищевой промышленности прослеживается ряд ключевых тенденций. Это выпуск продукции для здорового образа жизни, функциональных продуктов без сахара, обогащенных витаминами, микроэлементами и протеином. Развиваются мини-форматы для перекуса на ходу, продукты, готовые к употреблению и не требующие длительной термической обработки, а также сложные и необычные вкусовые сочетания.-0-
Теги
Беларусь Белгоспищепром импортозамещение
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