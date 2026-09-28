Комплексная работа на мелиорированных землях положительно повлияла на урожай в Брестской области - Русый

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комплексная работа на мелиорированных землях положительно повлияла на урожай в Брестской области. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый во время заседания Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.В Брестской области довольно большие площади сельхозугодий находятся на мелиорированных землях. Их приведению в надлежащее состояние и вовлечению в сельскохозяйственный оборот уделяется пристальное внимание. "Я детально проанализировал, что сделано за год. Есть претензии по тем или иным направлениям, но если брать в целом, то весьма положительно сработали мелиораторы Брестской области. Надо отдать должное облисполкому, потому что идет финансирование как из бюджета страны, так и из бюджета области. Это позволило ввести запланированные площади под рекультивацией, под реконструкцией. Приведены в порядок мостовые, гидрозапорные сооружения", - сказал уполномоченный представитель главы государства.Особое внимание уделяется четырем районам Припятского Полесья - Столинскому, Лунинецкому, Пинскому и Ганцевичскому. "Программа, которую запланировали, идет с опережением. Это дало свой результат. Я приведу простой пример. Из четырех районов, которые входят в программу Припятского Полесья, три дали вал свыше 100 тыс. т зерна. Это дорогого стоит. То есть здесь комплексная работа: вовремя внесенные удобрения, вовремя проведенные посевные и уходные работы, подобраны необходимые семена", - отметил Михаил Русый.Стараниями мелиораторов получились ухоженные поля. "Это дало свой результат. Есть зерно, корма, соответственно, есть молоко и мясо. Есть молоко и мясо - есть деньги, экспорт, заработная плата у людей, - пояснил цепочку председатель Постоянной комиссии. - Полагаю, по ряду направлений у Брестской области другим областям можно поучиться".При этом во время заседания облисполкома отмечены и недоработки. Обсуждены подходы по работе с мелиорированными землями, которые требуют дошлифовки.-0-