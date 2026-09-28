Комплексная работа на мелиорированных землях положительно повлияла на урожай в Брестской области - Русый

- В Брестской области за 5 лет в эксплуатацию ввели 110 тыс. га обновленных мелиорированных земель
- В Брестской области на мелиорированных землях стали получать больше зерна, сахарной свеклы, овощей
- Валовой региональный продукт Брестской области в январе-августе вырос на 3,4%
Особое внимание уделяется четырем районам Припятского Полесья - Столинскому, Лунинецкому, Пинскому и Ганцевичскому. "Программа, которую запланировали, идет с опережением. Это дало свой результат. Я приведу простой пример. Из четырех районов, которые входят в программу Припятского Полесья, три дали вал свыше 100 тыс. т зерна. Это дорогого стоит. То есть здесь комплексная работа: вовремя внесенные удобрения, вовремя проведенные посевные и уходные работы, подобраны необходимые семена", - отметил Михаил Русый.
Стараниями мелиораторов получились ухоженные поля. "Это дало свой результат. Есть зерно, корма, соответственно, есть молоко и мясо. Есть молоко и мясо - есть деньги, экспорт, заработная плата у людей, - пояснил цепочку председатель Постоянной комиссии. - Полагаю, по ряду направлений у Брестской области другим областям можно поучиться".
При этом во время заседания облисполкома отмечены и недоработки. Обсуждены подходы по работе с мелиорированными землями, которые требуют дошлифовки.-0-