Президенты Беларуси, России и Казахстана 15 лет назад подписали Декларацию о Евразийской экономической интеграции. Этот документ стал важнейшим этапом на пути к созданию Евразийского экономического союза. Пройден большой путь, и уже можно подводить определенные итоги. О результатах и перспективах интеграции рассказала корреспонденту БЕЛТА экономический аналитик Юлия Абухович.



"Подписанная в Москве лидерами Беларуси, России и Казахстана Декларация о евразийской экономической интеграции стала поворотной точкой перехода постсоветского экономического сотрудничества в формат полноценного регионального интеграционного объединения. Документ закрепил запуск с 1 января 2012 года Единого экономического пространства. Если Таможенный союз за два года до этого снял барьеры только для движения товаров, то Декларация поставила задачу обеспечить свободу движения услуг, капитала и рабочей силы, а также выработать согласованную политику в ключевых отраслях", - отметила Юлия Абухович.



Декларация впервые установила конкретный срок ратификации всех соглашений Таможенного союза и Единого экономического пространства и выхода на создание Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.



Принятые тогда решения на практике позволили субъектам хозяйствования и гражданам работать в равных условиях на общем рынке, наращивать кооперацию, реализовывать свой потенциал, создавая прочную основу для устойчивого развития и роста благосостояния стран - участниц союза.



"За полтора десятилетия евразийский проект прошел путь от региональной "тройки" до союза пяти государств и стал центром притяжения для новых зарубежных партнеров. Сегодня режимы свободной торговли и экономического партнерства связывают наше объединение со странами от Европы до Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, включая Вьетнам, Иран, Сербию, Китай, а также подключившиеся в последние годы Объединенные Арабские Эмираты, Монголию и Индонезию. Вопреки санкционному давлению последних лет внутренний рынок союза продемонстрировал устойчивость и способность к росту", - обратила внимание экономический аналитик.



По итогам прошлого года объем взаимной торговли в ЕАЭС превысил $95 млрд, а в этом году имеет все шансы преодолеть планку в $100 млрд. Белорусским предприятиям машиностроения, нефтехимии, пищевой промышленности рынок ЕАЭС позволил переориентировать экспортные потоки и полностью загрузить производственные мощности.



За последние годы интеграция в ЕАЭС сместилась от простой торговли к совместным производственным цепочкам. Заработал механизм финансовой поддержки кооперационных проектов из бюджета союза, что открыло для белорусских предприятий новые возможности в процессе импортозамещения.



"Для белорусской экономики, которая исторически зависит от внешних рынков, участие в ЕАЭС за последние годы превратилось из инструмента беспошлинной торговли в систему глубокой производственной и институциональной защиты", - подчеркнула Юлия Абухович.



Одним из наиболее ощутимых результатов для граждан стало формирование общего рынка труда: взаимное признание дипломов, отсутствие необходимости получать патенты на работу и унификация пенсионного обеспечения.



"Интеграция продолжается. Единые рынки нефти, нефтепродуктов и газа, сроки запуска которых неоднократно переносились, по-прежнему находятся в стадии формирования и согласования правил. Сохраняются и скрытые барьеры: нетарифные ограничения, сложности с трансграничными расчетами. Для Беларуси, последовательно выступающей за равные условия хозяйствования, устранение этих изъятий остается главной повесткой на следующие 15 лет, - сделала акцент экономический аналитик. - Предстоящие годы покажут, сможет ли ЕАЭС перейти от модели торгового блока, защищающего своих членов, к полноценному технологическому и инфраструктурному континентальному центру".



Ориентиры этого начинающегося этапа закреплены в декларации "Евразийский экономический путь", рассчитанной до 2030 года и на перспективу до 2045 года, план реализации которой страны начали активно воплощать в 2026 году.



"Для Беларуси этот новый пятнадцатилетний цикл открывает стратегические возможности: переход к единой промышленной и технологической политике, формирование общих энергетических и финансовых рынков, поворот евразийской логистики на Восток и Юг и еще большее расширение внешнего контура сотрудничества. Если первое пятнадцатилетие ушло на снятие торговых барьеров и унификацию технических регламентов, то до 2040-2045 годов главным приоритетом становится технологический суверенитет. Речь идет о переходе от разрозненного импортозамещения к созданию общих технологических платформ в микроэлектронике, станкостроении, биотехнологиях и фармацевтике. Главный тест на зрелость нашей интеграции в ближайшие годы - реальный, а не декларативный запуск общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Параллельно союзу предстоит выстроить независимую от внешнего санкционного давления расчетно-платежную инфраструктуру и общий финансовый рынок, включая гармонизацию биржевой торговли", - оценила перспективы Юлия Абухович.



Геоэкономическая перестройка превращает ЕАЭС в ключевой транзитный мост Большой Евразии. В перспективе следующих 15 лет особое значение приобретет сопряжение транспортных коридоров Север - Юг и маршрутов в рамках китайской инициативы "Пояс и путь". Для Беларуси встраивание в мультимодальные евразийские маршруты с выходом к портам Балтики, Каспия, Персидского залива, Индийского и Тихого океанов становится важным условием экспортного транзита.



Одновременно продолжится институциональное расширение внешнего контура союза - вслед за соглашениями с Ираном, Вьетнамом, ОАЭ, Индонезией и Монголией ЕАЭС продолжит формирование сети зон свободной торговли и создание совместных производственно-кооперационных площадок и логистических центров с государствами - членами АСЕАН, странами Ближнего Востока и Африки, открывая для белорусского экспорта рынки с населением в сотни миллионов человек.



"Успех начинающегося очередного пятнадцатилетия будет зависеть от политической воли сторон: насколько быстро евразийская "пятерка" сможет отказаться от остатков протекционизма на внутреннем рынке в пользу реального равенства условий хозяйствования, на котором последовательно настаивает Беларусь", - заключила Юлия Абухович.



Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-