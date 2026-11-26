26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по санации и банкротству Министерства экономики подвел итоги применения процедур несостоятельности и банкротства в январе - сентябре 2026 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.



"Снизилось количество субъектов хозяйствования, в отношении которых экономическими судами открываются дела о несостоятельности и банкротстве: в январе - сентябре на 11,5% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года", - отметили в Минэкономики.



Количество открытых дел о несостоятельности и банкротстве значительно уменьшилось в Могилевской (на 37,8%), Гомельской (на 31,9%), Минской (на 30,6%) областях.



В региональном разрезе существенно снизилось количество незавершенных дел о несостоятельности и банкротстве: в Могилевской области - на 16,7%, Минской и Витебской - на 13,7% и 12,1% соответственно.



Средний срок ликвидационного производства по стране составил 10,5 месяца, при этом в Гомельской и Могилевской областях средний срок ниже - 8,9 месяца и 9,4 месяца соответственно.-0-