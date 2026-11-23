23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В какие месяцы спрос на недвижимость становится выше всего, рассказала начальник управления оценки Национального кадастрового агентства (НКА) Вероника Соловьева в интервью телеканалу "Первый информационный", сообщает БЕЛТА.
Если кто-то думал приобрести квартиру до конца года, стоит реализовать эту идею, считает начальник управления оценки. "Психологический фактор никто не отменял. Обычно к концу года мы всегда наблюдаем в декабре всплеск сделок, все хотят въехать в новую квартиру до Нового года. А в январе, когда начинаются уже праздники, идет снижение сделок, и обычно первый квартирный квартал каждого года всегда с самой низкой активностью", - обратила внимание Вероника Соловьева.
Кроме того, она рассказала, достиг ли рынок недвижимости пика в росте цен. "Рынок недвижимости такой же, как и все остальные рынки, и уровень цены определяется спросом и предложением. Мы фиксируем, что у нас количество сделок снижается, цены продолжают рост, но достаточно плавно. По информации самой крупной площадки, где выставляются объявления, на начало года объем предложения был 6800, а уже ближе к концу года он составил 4300, - поделилась информацией начальник управления оценки. - Объем предложений и выбор у покупателя тоже сокращается. В среднем на четыре предлагаемые квартиры с одной квартирой в месяц совершается сделка. На начало года соотношение было 6 к 1. То есть однозначно сказать, что вот количество сделок сокращается, мы ждем, что цены стабилизируются или начнут снижение, к сожалению, на текущий момент мы не можем. Нужно еще наблюдать, наверное, пару месяцев либо полгода. В любом случае, даже если цены стабилизируются, для того, чтобы это произошло, нужен достаточно такой большой временной лаг", - резюмировала Вероника Соловьева.-0-
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