Кочанова: Узбекско-белорусский межпарламентский форум приближает цель - товарооборот в $2 млрд к 2030 году

На встрече спикерами обозначен весь спектр направлений взаимодействия. Что касается торгово-экономического сотрудничества, Наталья Кочанова отметила, что проводимый форум вносит вклад в реализацию задачи, обозначенной главами государств, - достижения товарооборота в $2 млрд к 2030 году. Председатель Совета Республики отметила развитие торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана. "Даже сейчас, готовясь к этому форуму, мы увидели, насколько увеличили количество контрактов и соглашений, которые будут подписаны, и это в разы больше, чем было на первом форуме", - сказала Наталья Кочанова. По ее словам, есть примеры работы совместных предприятий, необходимо продолжать обмениваться технологиями, осуществлять поставки товаров.
"Мы открыты для дальнейшего сотрудничества. Поэтому сегодня здесь представительная делегация и членов Совета Республики, и руководителей предприятий, которые сотрудничают с Узбекистаном", - сказала спикер. Наталья Кочанова подчеркнула, что торгово-экономическое, научно-техническое сотрудничество - ключевое направление взаимодействия. Экономика - это фундамент развития государства. А значит, и парламентарии должны продвигать эти вопросы.В целом же тональность межгосударственному взаимодействию задают лидеры Беларуси и Узбекистана - Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. Главы государств нацеливают на сотрудничество абсолютно по всем направлениям.
Высокая оценка достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе на уровне парламентариев, дана белорусским лидером Александром Лукашенко во время встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в ходе его официального визита в Беларусь. В частности, обращалось внимание на уникальную площадку - Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, три заседания которого состоялись под эгидой спикеров верхних палат парламентов.
Продолжая тему межпарламентского сотрудничества, Наталья Кочанова обозначила его важность и в том плане, что парламентарии поддерживают друг друга на международных площадках. Активно сотрудничают в разных организациях, в том числе Межпарламентской Ассамблее государств - участников СНГ, Парламентской сети Движения неприсоединения.Спикер обратила внимание, что указанный Белорусско-узбекский женский бизнес-форум перерос в межпарламентский. "Женское измерение мы не оставляем - оно остается в нашем сотрудничестве. Но площадка наша расширяется. Мы рассматриваем вопросы местного самоуправления, делимся опытом, наработками, и это очень важно. Если мы видим, что в стране хорошо решаются какие-то вопросы, мы должны делиться опытом и поддерживать друг друга", - подчеркнула спикер.
Касательно регионального сотрудничества председатель Совета Республики отметила, что это является важной задачей. Спикер напомнила о том, что состоялось уже три Форума регионов Беларуси и Узбекистана, на которых также подписаны достаточно серьезные соглашения. Хорошее взаимодействие налажено на уровне местных органов власти.
Кроме того, Наталья Кочанова отметила тесное сотрудничество двух стран по социальным, гуманитарным вопросам. Обратила внимание на совместные с Узбекистаном образовательные программы, а также обмен опытом, наработками и подходами между системами здравоохранения.Спикер обратила внимание на высокую рождаемость в Узбекистане и сообщила, что в Беларуси демографическая безопасность определена в качестве одного из стратегических направлений развития страны на пятилетку. Наталья Кочанова поблагодарила коллегу за планируемое участие представителей Узбекистана в предстоящем масштабном форуме "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство", который пройдет в Полоцке. Форум нацелен на сохранение традиционных семейных ценностей, поддержку семьи, рождение детей.
На встрече также обозначена важность сотрудничества в сферах культуры, туризма, молодежной политики. Председатель Совета Республики поблагодарила Танзилу Нарбаеву за поддержку общих проектов "Поезд Памяти" и "Дети Содружества".
В заключение Наталья Кочанова добавила, что несмотря на огромное расстояние Беларусь и Узбекистан близки по духу, имеют единые подходы к традиционным ценностям. "Конечно, мы сделаем все, чтобы сотрудничество между нашими странами развивалось и договоренности были выполнены", - заключила спикер.-0-Читайте также:
Фото "СБ. Беларусь сегодня"