Кочанова: Узбекско-белорусский межпарламентский форум приближает цель - товарооборот в $2 млрд к 2030 году

Читайте также: В заключение Наталья Кочанова добавила, что несмотря на огромное расстояние Беларусь и Узбекистан близки по духу, имеют единые подходы к традиционным ценностям. "Конечно, мы сделаем все, чтобы сотрудничество между нашими странами развивалось и договоренности были выполнены", - заключила спикер.-0-Читайте также:

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекско-белорусский межпарламентский форум вносит вклад в достижение товарооборота между странами в $2 млрд к 2030 году, отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой, которая прошла в расширенном формате на полях Узбекско-белорусского межпарламентского форума в Хиве, сообщает корреспондент БЕЛТА.На встрече спикерами обозначен весь спектр направлений взаимодействия. Что касается торгово-экономического сотрудничества, Наталья Кочанова отметила, что проводимый форум вносит вклад в реализацию задачи, обозначенной главами государств, - достижения товарооборота в $2 млрд к 2030 году.Председатель Совета Республики отметила развитие торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана. "Даже сейчас, готовясь к этому форуму, мы увидели, насколько увеличили количество контрактов и соглашений, которые будут подписаны, и это в разы больше, чем было на первом форуме", - сказала Наталья Кочанова. По ее словам, есть примеры работы совместных предприятий, необходимо продолжать обмениваться технологиями, осуществлять поставки товаров."Мы открыты для дальнейшего сотрудничества. Поэтому сегодня здесь представительная делегация и членов Совета Республики, и руководителей предприятий, которые сотрудничают с Узбекистаном", - сказала спикер. Наталья Кочанова подчеркнула, что торгово-экономическое, научно-техническое сотрудничество - ключевое направление взаимодействия. Экономика - это фундамент развития государства. А значит, и парламентарии должны продвигать эти вопросы.В целом же тональность межгосударственному взаимодействию задают лидеры Беларуси и Узбекистана - Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев. Главы государств нацеливают на сотрудничество абсолютно по всем направлениям.Высокая оценка достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, в том числе на уровне парламентариев, дана белорусским лидером Александром Лукашенко во время встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в ходе его официального визита в Беларусь. В частности, обращалось внимание на уникальную площадку - Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, три заседания которого состоялись под эгидой спикеров верхних палат парламентов.Продолжая тему межпарламентского сотрудничества, Наталья Кочанова обозначила его важность и в том плане, что парламентарии поддерживают друг друга на международных площадках. Активно сотрудничают в разных организациях, в том числе Межпарламентской Ассамблее государств - участников СНГ, Парламентской сети Движения неприсоединения.Спикер обратила внимание, что указанный Белорусско-узбекский женский бизнес-форум перерос в межпарламентский. "Женское измерение мы не оставляем - оно остается в нашем сотрудничестве. Но площадка наша расширяется. Мы рассматриваем вопросы местного самоуправления, делимся опытом, наработками, и это очень важно. Если мы видим, что в стране хорошо решаются какие-то вопросы, мы должны делиться опытом и поддерживать друг друга", - подчеркнула спикер.Касательно регионального сотрудничества председатель Совета Республики отметила, что это является важной задачей. Спикер напомнила о том, что состоялось уже три Форума регионов Беларуси и Узбекистана, на которых также подписаны достаточно серьезные соглашения. Хорошее взаимодействие налажено на уровне местных органов власти.Кроме того, Наталья Кочанова отметила тесное сотрудничество двух стран по социальным, гуманитарным вопросам. Обратила внимание на совместные с Узбекистаном образовательные программы, а также обмен опытом, наработками и подходами между системами здравоохранения.Спикер обратила внимание на высокую рождаемость в Узбекистане и сообщила, что в Беларуси демографическая безопасность определена в качестве одного из стратегических направлений развития страны на пятилетку. Наталья Кочанова поблагодарила коллегу за планируемое участие представителей Узбекистана в предстоящем масштабном форуме "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство", который пройдет в Полоцке. Форум нацелен на сохранение традиционных семейных ценностей, поддержку семьи, рождение детей.На встрече также обозначена важность сотрудничества в сферах культуры, туризма, молодежной политики. Председатель Совета Республики поблагодарила Танзилу Нарбаеву за поддержку общих проектов "Поезд Памяти" и "Дети Содружества".