Кочанова о товарообороте с Узбекистаном: историческая планка в $1 млрд будет преодолена по итогам 2026 года

Спикер подчеркнула, что все площадки и мероприятия Узбекско-белорусского межпарламентского форума выступают эффективным катализатором экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана, роста объемов взаимной торговли. "В прошлом году товарооборот между нашими странами составил $854 млн. За первое полугодие он вырос на 34%. Уверена, что по итогам 2026 года мы преодолеем историческую планку в $1 млрд", - заверила она.

Наталья Кочанова подчеркнула, что потенциал взаимодействия значительно выше. "Перед нами стоит амбициозная задача - выйти на рубеж в $2 млрд. На полях форума было подчеркнуто, что и это не предел", - добавила она.





"Беларусь готова и далее наращивать поставки в Узбекистан грузовой и пассажирской техники, сельскохозяйственных машин, оптического оборудования, продуктов нефтехимии, лекарственных средств, продуктов питания. Мы в свою очередь заинтересованы в расширении поставок плодоовощной продукции, цветных металлов", - отметила спикер.-0-