Кочанова: контракты на $18 млн заключены между белорусскими и алжирскими партнерами

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракты на $18 млн заключены между белорусскими и алжирскими партнерами и будут реализованы в ближайшее время. На этом сделала акцент председатель Совета Республики Наталья Кочанова после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, состоявшейся в ходе официального визита белорусской делегации в Алжирскую Народную Демократическую Республику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
Спикер подчеркнула, что принятые главой государства решения, совместное заявление о дружбе и партнерстве, а также подписанная межправительственная дорожная карта на 2026-2027 годы заложили прочный фундамент двустороннего взаимодействия.
"В декабре 2025 года Президент нашей страны посетил Алжир с официальным визитом, где были достигнуты серьезные договоренности на высшем уровне. Наша главная задача сегодня - сверить подходы и максимально ускорить реализацию дорожной карты торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании", - сказала Наталья Кочанова.
Характеризуя динамику продвижения совместных проектов, она отметила, что алжирская сторона демонстрирует полную готовность к работе по всем ключевым компетенциям отечественного комплекса.
Наталья Кочанова заверила, что договоренности лидеров двух стран конвертируются в конкретные финансовые результаты. "Если говорить об итогах этого визита, то уже подписаны контракты на $18 млн, которые будут реализованы в самое ближайшее время. Мы готовы сотрудничать по всем направлениям, но прежде всего должны эффективно и оперативно реализовать стратегический вектор, обозначенный президентами наших государств, - сказала спикер. - Об этом говорил и президент Алжира, отмечая, что наши страны сегодня многое связывает. Мы готовы поддерживать друг друга и взаимодействовать. Мы также рассчитываем на ответный визит президента Алжира. Он еще раз четко обозначил все направления нашего сотрудничества и глубоко погружен во все направления, по всем производствам. Конечно, мы сделаем все, чтобы это было эффективно реализовано".
Спикер также назвала плодотворной и встречу с коллегами из Совета нации, где состоялся обстоятельный разговор с его председателем Азузом Насри. "Для нас очень важно, что мы взаимодействуем и на международных площадках, где поддерживаем друг друга по ключевым позициям. Это, прежде всего, сохранение мира, суверенитета и независимости наших стран и др. У нас полное взаимопонимание, сложились добрые дружеские отношения. Алжир - страна с прекрасными традициями, историей", - подчеркнула Наталья Кочанова, отметив, что в ближайших планах - подписать меморандум о взаимодействии между белорусской и алжирской палатами парламентов.
"Мы признательны президенту Алжира и нашим коллегам за теплый и радушный прием, который оказан нам в ходе визита", - резюмировала спикер.-0-
Читайте также:
- Кочанова: Беларусь и Алжир связывают давние дружеские отношения, общая задача - достичь товарооборота в $500 млн
- "Потенциал несоизмеримо больше". Кочанова оценила перспективы сотрудничества Беларуси и Алжира
- Сельхозмашиностроение, легпром, поставки лекарств. Каранкевич назвал точки роста в сотрудничестве с Алжиром