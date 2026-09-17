Кочанова: контракты на $18 млн заключены между белорусскими и алжирскими партнерами

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракты на $18 млн заключены между белорусскими и алжирскими партнерами и будут реализованы в ближайшее время. На этом сделала акцент председатель Совета Республики Наталья Кочанова после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, состоявшейся в ходе официального визита белорусской делегации в Алжирскую Народную Демократическую Республику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.





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