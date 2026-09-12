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Китайская делегация оценила динамику развития и новинки завода "БЕЛДЖИ"

Опубликовано:

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Экономика
12 сентября 2026, 11:54

Китайская делегация оценила динамику развития и новинки завода "БЕЛДЖИ"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая оценила динамику развития и новинки завода СЗАО "БЕЛДЖИ", передает корреспондент БЕЛТА.

Визит проходит по приглашению и инициативе Совета Республики Национального собрания Беларуси. Делегацию возглавляет член Постоянного комитета, председатель Комитета по экономическим вопросам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Гошэн.
Директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский напомнил, что предприятие является совместным белорусско-китайским производством, которое в этом году отметит 15 лет со дня создания. "Проект успешно выдержал испытания пандемией и санкционным давлением и продолжает динамично развиваться, выступая ярким символом всепогодной дружбы Беларуси и Китая", - подчеркнул он.По мнению Геннадия Свидерского, визит делегации символизирует значимость проекта для Беларуси, но и огромное значение ему придают китайские коллеги. "Завод был введен в эксплуатацию в 2017 году. За это время предприятие постоянно модернизировалось, появлялись новые модели, расширялись объемы производства. Могу сказать, что за этот период реализовано уже более 400 тыс. автомобилей", - подчеркнул директор.

Геннадий Свидерский пояснил, что главная цель визита зарубежных партнеров - ознакомиться с реальной динамикой роста и развития флагмана белорусского легкового автопрома.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник отметил, что Беларусь и Китай развивают сотрудничество на всех уровнях, и визит делегации Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая имеет особое значение.
Он отметил, что в ходе уже состоявшихся встреч стороны подробно обсудили развитие институтов народовластия обеих стран, укрепление политического, социально-гуманитарного и межрегионального взаимодействия. При этом ключевым приоритетом двусторонней повестки остаются торгово-экономические связи, инвестиции и промышленно-технологическая кооперация.
"Мы действительно существенно продвинулись в развитии этих направлений. У нас действует совместная стратегия промышленного развития Беларуси и Китая, создан профильный комитет, а 2026-2027 годы объявлены Годами промышленной кооперации двух стран. Предприятие "БЕЛДЖИ" является одним из ярчайших примеров промышленного сопряжения Беларуси и Китая. Это очень успешное, развивающееся предприятие: в следующем году исполнится 10 лет с момента запуска производства автомобилей на площадке. Символично, что в следующем году мы будем отмечать и 35-летие со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем", - подчеркнул Сергей Алейник.
Он констатировал, что белорусско-китайские отношения сегодня находятся на пике своего развития, а прочный фундамент им задают регулярные встречи лидеров двух государств. По словам Сергея Алейника, визит делегации позволит укрепить отношения как на высшем политическом уровне, так и в торгово-экономическом сотрудничестве.

В рамках программы визита гостям представили ключевые технологические новшества и перспективные площадки. В частности, речь идет о стартовавшем масштабном проекте по созданию роботизированного штамповочного производства. Строительные работы на объекте уже ведутся. Ввести мощности в эксплуатацию планируется в 2027 году.
Кроме того, китайской стороне продемонстрировали итоги прошлогодней модернизации, позволившей в два раза нарастить мощности цехов сварки и окраски, включая задействование дополнительных сварочных роботов. Зарубежной делегации также презентовали всю современную линейку выпускаемой продукции - как автомобили марки Geely, так и модели под собственным отечественным брендом "БЕЛДЖИ".-0- 

Фото Ярослава Зарецкого
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Беларусь БЕЛДЖИ Китай
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