Китай превратился из аграрной страны в опору глобальной экономики - Снопков 

"Здесь как нельзя лучше подходит китайская мудрость: "Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься". Китай не просто учился - он сам сегодня стал учителем для всего мира, - продолжил первый заместитель премьер-министра. - Сегодня китайский народ уверенно движется к осуществлению целей двух столетий, к воплощению мечты о великом возрождении своей многовековой нации".-0-

Фото Андрея Синявского

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай за неполные 80 лет превратился из аграрной страны в опору глобальной экономики, констатировал первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков 22 сентября на торжественном мероприятии по случаю Дня образования Китайской Народной Республики, передает БЕЛТА."От имени правительства Республики Беларусь и от себя лично сердечно поздравляю с наступающим главным национальным праздником. Глядя на путь, который прошел Китай за эти десятилетия, мы испытываем искреннее восхищение", - подчеркнул Николай Снопков.Он обратил внимание: "За неполные восемьдесят лет - срок по историческим меркам совсем короткий - Китай превратился из аграрной страны в могучую индустриальную и научно-технологическую державу, в опору глобальной экономики, обеспечивающую более 30% мирового экономического роста. Полная ликвидация бедности в таких масштабах, обеспечение достойной жизни сотням миллионов граждан - это пример, не имеющий аналогов в мировой истории".