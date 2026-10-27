Какой индекс доступности жилья в Беларуси, рассказали в Нацбанке

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние 15 лет в Беларуси существенно выросли общая обеспеченность людей квадратными метрами и реальная доступность жилья по отношению к доходам граждан. Об этом рассказал в эфире телеканала "Первый информационный" первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров, сообщает БЕЛТА.Александр Егоров подчеркнул, что в стране выстраивают жесткие и понятные правила игры на строительном рынке, защищая как дольщиков, так и национальные интересы. За четверть века обеспеченность квадратными метрами на человека выросла с 22 до 31, при чем в сельской местности показатель уже достиг 42. "Продолжают оставаться точечные вопросы, которые необходимо решать государству: обеспечение жильем сирот, многодетных семей, распределение трудовых ресурсов в малых населенных пунктах посредством строительства арендного жилья. Но глобально мы совершили огромный рывок", - отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка.За 15 лет индекс доступности жилья в целом по стране вырос на 34 процентных пункта - с 41 до 75%. Речь идет о соотношении средней зарплаты к стоимости квадратного метра. Вместе с тем рынок неоднороден. В Минске индекс доступности составлял на конец 2025 года 65%, что заметно ниже общереспубликанского показателя. В Минской области же индекс упал до 58% и является самым низким в стране."В Минске спрос на жилье огромен, предложение новых квартир с каждым годом сокращается. В результате цены растут быстрее, чем в целом по стране. В Гродненской или Гомельской областях индекс около 100% - в этих регионах жилье в 1,5 раза доступнее, чем в столице", - добавил Александр Егоров.Говоря о ставках по кредитам, он отметил, что копить на жилье как в Минске, так и в Варшаве, Вильнюсе, нужно примерно равное количество лет.Александр Егоров подчеркнул, что строительная отрасль вносит значимый вклад в ВВП страны. Задействованы ресурсы смежных отраслей. Каждый вложенный в стройку рубль генерирует огромную добавленную стоимость на каждом этапе.-0-Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY.