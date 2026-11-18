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"В рамках "Региональной инициативы" уже реализовано 24 проекта. Инициатива эффективна. В качестве примера могу рассказать, что в середине этого года мы очень близко подошли к лимиту финансирования, то есть этот инструмент востребован. Мы были вынуждены искать дополнительные источники, чтобы продолжить работу этого механизма. И мы уже приняли решение, что он будет работать и в 2027 году. В нем есть востребованность на местах", - подчеркнул Иван Вежновец.
Первый замминистра выразил мнение, что с точки зрения финансовых стимулов механизмов для развития бизнеса на местах достаточно. "Однако нужно посмотреть на то, какие проблемы обозначают предприниматели. Раз в две недели мы с Департаментом по предпринимательству выезжаем в регионы, обсуждаем с предпринимателями имеющиеся вопросы. Я бы не сказал, что это что-то глобальное, в основном все решается точечно и на местах. Предпринимателям нужна стабильность и возможность работать", - сказал он.-0-
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