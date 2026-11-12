Какие страны примут участие в выставке PRODEXPO-2026, рассказали в "Белгоспищепроме"

Мария Горбатова подчеркнула, что главная цель мероприятия в этом году - это выход на новые рынки и поиск партнеров. "Поэтому географический состав участников значительно расширился. Продукцию представят компании из Беларуси, России, Вьетнама, Узбекистана, Азербайджана, Республики Корея и Китая", - рассказала она.





Деловая программа также подготовлена таким образом, чтобы производители и покупатели могли обсудить вопросы сотрудничества. "И как уже отмечалось, центральное событие выставки PRODEXPO-2026 - это форум "Кооперационное взаимодействие в рамках СНГ", который приурочен к 35-летию образования Содружества. Также с 18 по 20 ноября состоятся переговоры экспонентов выставки с торговыми сетями, дистрибьюторами и оптовыми компаниями из различных стран", - обратила внимание Мария Горбатова.





Кроме того, на выставке будут представлены подведомственные организации кондитерской, консервной, масложировой, сахарной, алкогольной и других отраслей концерна "Белгоспищепром". "Итого 15 организаций концерна на 10 экспозициях общей площадью 256 кв.м. В рамках выставки наши предприятия будут осуществлять фирменную торговлю продукцией собственного производства. Посетители смогут приобрести кондитерские изделия, плодоовощную консервацию, в том числе для детского питания. Подведомственные предприятия планируют принять активное участие в деловой программе организатора выставки. Как я говорила, это форум, это переговоры. Также мы будем участвовать в конкурсе "PRODEXPO: Традиции. Качество. Инновации", который учрежден с целью выявления лучших образцов и повышения качества отечественной продукции. Также предприятия кондитерской отрасли будут задействованы в расширенной презентации победителей международного дегустационного конкурса "Кондитерский олимп - 2026". Мы будем принимать участие в круглых столах, мастер-классах кондитерского искусства, а также в республиканском осмотре качества хлебобулочных и кондитерских изделий "Смакота", - поделилась планами представитель концерна.





PRODEXPO - крупнейшая международная специализированная оптовая выставка-ярмарка, принимающая на своих площадях производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, оборудования и технологий для пищевой промышленности. Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, концерна "Белгоспищепром".





Для продовольственной индустрии выставка за годы своей многолетней истории стала знаковым форумом, объединяющим сферы интересов профессионалов отрасли и представителей профильных министерств, ведомств, бизнеса, науки и торговли. Участники выставки демонстрируют весь ассортимент продовольствия из различных стран, а также инновационные разработки, гастрономические новинки.-0-

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гости из каких стран примут участие в 32-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке PRODEXPO-2026 в Минском международном выставочном центре 17-20 ноября, рассказала заместитель начальника управления - начальник отдела координации поставок товаров на внутренний рынок концерна "Белгоспищепром" Мария Горбатова, передает корреспондент БЕЛТА.