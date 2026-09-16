Какие новые технологии представят страны ЕАЭС на "ИННОПРОМ. Беларусь", рассказали организаторы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие новые технологии представят страны ЕАЭС на "ИННОПРОМ. Беларусь", сообщили БЕЛТА организаторы.



С 30 сентября по 2 октября в Минске пройдет II Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". Общая площадь выставочной экспозиции составит 20 тыс. кв.м. Среди российских и белорусских участников - компании "Ростех", "Росатом", ТМХ, КАМАЗ, "Аскон", "Могилевлифтмаш", МАЗ, МТЗ, "Энергокомплект", "Интеграл", "ТИЗОЛ", "Горизонт", "БКМ Холдинг" и другие. Кроме того, планируется организация коллективных экспозиций Российского экспортного центра, 17 регионов России и 6 зарубежных участников - Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Камбоджи.



Российские участники представят на выставке широкий спектр индустриальных решений - робототехнический комплекс контроля качества с техническим зрением, модели самолетов, сквозное российское PLM-решение для разработки сложных машиностроительных изделий, инфраструктура управления беспилотными авиационными системами. Также они продемонстрируют технологию оптического анализа и сортировки объектов, седельный тягач для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, ИИ-ассистенты конструктора и технолога и многие другие промышленные разработки.



"Росатом" рассматривает Беларусь как стратегического партнера, c которым мы развиваем сотрудничество как в атомной энергетике, так и смежных отраслях. Главный принцип нашей работы - "сделано совместно". Это реализация совместных проектов, развитие производственной кооперации, выпуск совместной продукции. Участие в крупнейшей международной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" - хорошая возможность обсудить основные направления двустороннего взаимодействия. Уверен, что достигнутые на полях выставки договоренности станут очередным важным шагом в развитии атомной отрасли страны, укреплении энергетической безопасности и технологического суверенитета Беларуси", - отметил директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси Станислав Левицкий.



Белорусские предприятия покажут транспортные новинки: инновационную грузовую и пассажирскую технику, работающую на экологически чистом топливе, инжиниринговые, производственные и сервисные решения, передовые разработки в области технологий чистоты. Кроме того, будут продемонстрированы автоматизированные системы производства и промышленного IT, беспилотные комплексы, предложения в сфере транспортной и логистической инфраструктуры, а также другие разработки для промышленного производства.



"Для "БКМ Холдинга" участие в "ИННОПРОМ. Беларусь" - это возможность представить новые разработки, провести переговоры с потенциальными заказчиками и партнерами, а также обсудить перспективные проекты в сфере электротранспорта. Выставка является важной площадкой для укрепления деловых связей, продвижения белорусской техники и поиска новых направлений сотрудничества как на внутреннем, так и на внешних рынках", - отметил генеральный директор ОАО "Белкоммунмаш" ("БКМ Холдинг") Михаил Сыманович.



Центральным событием деловой программы станет главная пленарная сессия "Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство". К участию в сессии приглашены руководители правительств стран ЕАЭС. Участники обсудят направления развития евразийского промышленного партнерства, интеграцию производственных цепочек и запуск совместных высокотехнологичных проектов.



Другие сессии деловой программы будут посвящены развитию выстраивания эффективной промышленной кооперации между регионами и системного экспорта, кадровому потенциалу промышленной отрасли и адаптации рынка труда к текущим реалиям, развитию рынка высокотехнологичного сырья.



Для посещения выставки во все дни работы необходимо пройти регистрацию на официальном сайте "ИННОПРОМ. Беларусь" до 19 сентября включительно.-0-