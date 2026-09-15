Какие новые проекты реализуются на БЕЛАЗе, рассказали на предприятии

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие новые проекты реализуются на ОАО "БЕЛАЗ" - управляющей компании холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", рассказали корреспонденту БЕЛТА на предприятии в ходе медиа-тура для белорусских СМИ на флагманы машиностроения Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.



Последние разработки связаны с проектированием и изготовлением техники для подземных горных работ. В металле уже созданы 45-тонный подземный самосвал и 17-тонная погрузочно-доставочная машина (ПДМ).



Кроме того, предприятие работает над линейкой шарнирно-сочлененных самосвалов грузоподъемностью 41 т. Они предназначены для разработки новых карьеров в условиях бездорожья и подготовки инфраструктуры под эксплуатацию тяжелой карьерной техники. Также идет работа над погрузочно-доставочной машиной грузоподъемностью 14 т.



Основным заказчиком новинок выступает Российская Федерация. В частности, 45-тонный подземный самосвал и 17-тонная ПДМ проектировались и создавались в тесной связке со специалистами компании "Норникель". "Разрабатывали, изготавливали и испытываем машины совместно с партнерами. Их техтребования, техзадание и опыт эксплуатации пытаемся воплотить в металле, чтобы получить технику, максимально отвечающую запросам заказчика", - добавили на предприятии.



Кроме того, специалисты рассказали, что в зависимости от сложности проекта от получения заказа до изготовления продукта проходит от 2-3 месяцев до 2-3 лет.



Так, о подземном самосвале впервые заговорили несколько лет назад. Сейчас испытания близятся к финишу, и специалисты рассчитывают, что через пару месяцев он уже приступит к работе в шахте.



Уже создан 130-тонный самосвал на водороде. Он завершает испытания и готовится к отгрузке на одно из российских предприятий. По 220-тонному водородному самосвалу завершаются предпроектные работы. На БЕЛАЗе приступают к разработке конструкторской документации. Предполагается, что в феврале следующего года машина воплотится в металле.



Успешно продвигается и проект по созданию роботизированного самосвала. Проведен полный цикл испытаний на промышленном полигоне месторождения "Ситницкое" в Брестской области. В настоящее время ведутся переговоры о поставках техники в роботизированном исполнении в Россию. Для сервисного сопровождения такой техники в местах эксплуатации создано совместное предприятие с российской госкорпорацией "Ростех".-0-