18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие инструменты действуют в Беларуси для помощи в масштабировании частного бизнеса, в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал первый заместитель председателя правления Банка развития Владимир Друщиц, сообщает БЕЛТА.
Он также отметил, что за 10 месяцев этого года практически каждый из 118 районов Беларуси охвачен проектами, профинансированными этой программой.
Наиболее востребованным инструментом Владимир Друщиц назвал кредиты, в том числе кредиты на старт бизнеса. Однако здесь важно не путать понятия "финансирование текущей деятельности" и "финансирование стартапа", ведь это разные вещи. "Многие ошибаются в том, что рассматривают стартап и кредит для развития этого начала как спасательный круг. Так не должно быть. Кредит должен быть частью бизнеса: когда ты понимаешь, куда ты будешь развиваться, и вкладываешь собственные средства. Кредит - ускоритель, двигатель, - отметил он. - Дальше не надо замахиваться на громадные производительные параметры, потому что можно просто не выдержать темпа и прогореть в самом начале. И третье, что важно, - брать ровно столько, сколько ты просчитал для своего развития. То есть не то, что тебе предлагает банк или лизинговая компания, а то, что ты именно потянешь".
Среди основных критериев, которые требуют в банке при рассмотрении возможной помощи, Владимир Друщиц назвал технико-экономическое обоснование, то есть то, что кредит будет возвращен. "Немаловажный критерий - это обеспечение", - подчеркнул он.
Первый заместитель министра экономики Иван Вежновец дополнил, что в стране есть два ключевых направления по финансовой поддержке МСП. "Первое - в рамках нашей государственной программы, где участвует бюджет. Это отдельное и кредитование, и поручительство. И второе - финансирование в рамках ресурсов Банка развития, которые идут через банки-партнеры либо через фонд поддержки предпринимателей. В фонде это все сконцентрировано в одних руках", - пояснил он.
У Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, как отметил генеральный директор Петр Арушаньянц, есть 14 спецификаций различных финансовых продуктов в рамках триады: займы - лизинг - поручительство. "Половина - за счет государственной программы "Устойчивое предпринимательство", еще половина - за счет ресурсов Банка развития, - рассказал он. - Мы анализируем прежде всего перспективность проекта, это обязательно. И кредитоспособность заемщика. Если там все положительно, в том числе с документами, то мы финансируем проект".-0-
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18 ноября 2026, 22:15
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