Какие иностранные делегации примут участие в "ИННОПРОМ. Беларусь", рассказали в Минпроме

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие иностранные делегации примут участие в "ИННОПРОМ. Беларусь", рассказал заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский в интервью телеканалу "Первый информационный", сообщает БЕЛТА.



Вторая международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" пройдет с 30 сентября по 2 октября в Минске. По словам Леонида Рыжковского, по итогам 2025 года выставку посетили более 14 тыс. человек из 24 стран мира. "В этом году уже подтвердили участие, если брать иностранные делегации, Камбоджа, Иран, Никарагуа, Зимбабве, Куба, Мьянма, Венесуэла. Ну, конечно же, ждем остальных. Приглашали всех", - отметил замминистра.



Он подчеркнул готовность продолжать сотрудничество с этими странами: техника зарекомендовала себя, поэтому белорусская сторона готова продемонстрировать коллегам новинки, востребованные в их регионах.



Что касается российской части экспозиции, то она находится в стадии формирования совместно с партнерами. Однако участие в мероприятиях выставки уже подтвердили 35 регионов России, среди них около семи - на уровне губернаторов. Работа по уточнению состава делегаций ведется ежедневно, обратил внимание он.



Говоря о деловой программе, Леонид Рыжковский пояснил, что выделить одно направление сложно, так как их будет много. "Уже определена тема главной пленарной сессии - "Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство". На ней ожидаются премьер-министр и другие высокие гости. В рамках Евразийского экономического союза прорабатываем сессию по мерам поддержки кооперационных проектов. Также в рамках Союзного государства планируется отдельная сессия по статусу "товар Союзного государства", - резюмировал замминистра.



Он подчеркнул, что наполнение программы продолжается.-0-