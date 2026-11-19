Итогом конференции стало подписание многостороннего меморандума о сотрудничестве между администрацией СЭЗ "Могилев", организациями и экспертами Беларуси. Документ направлен на обмен практиками и привлечение внешних экспертов для повышения квалификации локальных специалистов.-0-

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Системный подход к эффективности, устранение потерь и оптимизация процессов стали ключевыми темами конференции "Производительность труда: технологии, процессы, люди", которая прошла на территории СЭЗ "Могилев", передает корреспондент БЕЛТА.Участники конференции обсудили внедрение инструментов бережливого производства, роботизацию и обменялись лучшими практиками в этом направлении. Глава администрации СЭЗ "Могилев" Павел Мариненко отметил, что инструменты бережливого производства интуитивно понятны, но у многих вызывают непонимание того, что находится внутри. По его словам, в быту люди постоянно экономят ресурсы - время, здоровье, отношения. В производстве принцип тот же: важно устранить издержки и потери."Если мы купим суперсовременный робототехнический комплекс и поставим его в цех, но вокруг него будет навалена масса материалов и запасов, а рабочие будут бегать вокруг них, - это будет неэффективно", - привел пример спикер.Он подчеркнул, что модернизация оборудования должна быть вторым этапом. Сначала необходимо провести аналитику текущей ситуации, оптимизацию логистики и совершенствование технологий. Это касается и офисной работы, где часто встречаются излишние движения с документами или завышенные требования внутренних служб.В СЭЗ "Могилев" работает Центр компетенций по производительности труда. Именно он объединил специалистов со всей страны и помогает предприятиям повышать эффективность. Уникальной площадкой стала "Фабрика процессов" - первая в республике учебно-производственная база. Здесь руководители и работники на практике учатся сокращать затраты, собирая насос "Ручеек" ОАО "Ольса".Во время конференции обсуждались и вопросы повышения эффективности. Директор ОАО "Завод газетной бумаги" Юрий Лука отметил, что бережливые технологии напрямую влияют на себестоимость продукции. "Все это влияет на себестоимость, а от нее зависит, будем мы конкурентоспособны на рынке или нет", - сказал он. По его словам, нужно выстроить минимальную логистику, минимизировать энергозатраты, чтобы все двигалось быстро.Генеральный директор ОАО "Технологический парк Могилев" Евгений Якимов поделился впечатлениями от участия в "Фабрике процессов". Он отметил, что руководителям полезно увидеть производство глазами рабочих. "Ведь в гонке за экономическими показателями мы порой забываем о простых рабочих, об организации их труда. Как правило, руководитель мыслит глобально и зачастую не обращает внимания на те сложности, которые возникают непосредственно на рабочих местах", - подчеркнул он.На мероприятии также прошли секция по роботизации, школа бережливого офиса для представителей горисполкомов и конкурс лучших практик внедрения инструментов бережливого производства.