Какие документы согласовали премьеры стран ШОС по итогам заседания в Душанбе 

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Согласованы еще четыре документа: Концепция создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками, План мероприятий на 2026-2030 годы по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС, Концепция создания цифровой платформы ШОС для развития международных мультимодальных грузовых перевозок и Положение о Банке данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств - членов ШОС.-0-
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Фото Виталия Пивоварчика