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Какие дефекты выявляют на строительных объектах, рассказали в Госстройнадзоре

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
20 октября 2026, 18:09

Какие дефекты выявляют на строительных объектах, рассказали в Госстройнадзоре

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы Госстройнадзора за девять месяцев выявили более 167 тыс. дефектов на более 8,5 тыс. зарегистрированных объектах. Об этом сообщил заместитель директора Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Вадим Короленко, передает корреспондент БЕЛТА.

На контроле находятся соответствие проектным решениям, организация производства работ. На 73 объектах с критическими дефектами строительство было приостановлено. К ответственности привлечены более 2,7 тыс. физических и юридических лиц.

Профилактические меры применялись более 700 раз. Также направлено 138 предложений о лишении квалификационных аттестатов, выдано 804 мотивированных отказа по объектам, в том числе по 206 жилым домам. В организации направлено более 2 тыс. писем об отстранении от обязанностей участников строительства.

По объектам жилищного строительства, принимаемым в эксплуатацию, выдано более 1 тыс. заключений о соответствии проектной документации. "Вопросы качества выполняемых работ и применяемых на объектах изделий, конструкций находятся на особом контроле", - добавил Вадим Короленко, отдельно выделив качество отделки квартир, мест общего пользования, наличие инфраструктуры.

Также Вадим Короленко напомнил, что с 1 июля 2026 года в новом арендном жилье обязательно устанавливаются встроенная модульная мебель и бытовая техника: холодильник с морозильной камерой, микроволновая печь и стиральная машина. Требование закреплено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 24 апреля 2026 года №31. В сентябре в Минской области уже введены в эксплуатацию два таких дома, 52 квартиры в них оснащены оборудованием.

Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Госстандарта Ирина Колесникова, в свою очередь, проинформировала, что почти половина всех дефектов связана не с технологией производства работ, а с организацией строительного производства. На организацию строительного производства приходится более 47% дефектов, из них 75% - нарушения требований проектной документации. Еще около 10% составляют нарушения содержания стройплощадки, до 10% - порядка проведения входного, операционного и приемочного контроля, а также ведения исполнительной документации.

Первый заместитель начальника инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области Госстандарта Сергей Скадорва остановился на вопросах качества выполнения работ. По его словам, отставание инженерной инфраструктуры, из-за которого у подрядчика нет возможности подать тепло на объект, - одна из основных первопричин проблем. Строительные правила требуют выполнять отделочные работы при температуре воздуха и отделываемых поверхностей не ниже 10 градусов и влажности не более 60%. Температурный режим необходимо поддерживать не менее чем за двое суток до начала работ и 12 суток после их окончания.-0-
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