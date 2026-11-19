19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов провел встречу с послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Сами Альсадханом. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства."Руководители дипмиссий обоюдно подчеркнули настроенность на дальнейшее развитие диалога в политике, экономике, торговле, инвестициях и культуре с учетом имеющегося потенциала сотрудничества. ️Юрий Селиверстов выразил мнение, что произведенные в Беларуси продукты питания могут занять достойную нишу на саудовском рынке, равно как и продукция машиностроения", - рассказали в белорусском посольстве.По информации пресс-службы, Сами Альсадхан в свою очередь отметил перспективность таких направлений сотрудничества, как сельское хозяйство, деревообработка, сельхозтехника, фармацевтика и современные технологии. Саудовский дипломат также подчеркнул важную роль культурной дипломатии и туризма в развитии межличностных контактов между народами и странами."В ходе беседы также затронули вопросы развития договорно-правовой базы и поддержки в рамках международных организаций", - добавили в пресс-службе.-0-