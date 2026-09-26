Как в Беларуси вовлекают в оборот невостребованное арендное жилье, рассказали в МЖКХ





"У нас в стране сегодня насчитывается более 17 тыс. пустующих жилых помещений. Из них чуть более 15 тыс. - это арендные жилые помещения коммунальной формы собственности, то есть находятся в собственности местных исполнительных распорядительных органов. Если говорить о том, где наибольшее количество этих жилых помещений, то это Витебская и Гомельская области (8%). Проведенная инвентаризация показала, что такой жилфонд не нужен. Его предлагают к заселению, но он не востребован, поскольку находится далеко в сельской местности, где нет рабочих мест, комфортных условий, инфраструктуры, или находится в не пригодном для проживания состоянии".

Такое пустующее или подлежащее сносу арендное жилье, построенное на селе еще в советское время, можно купить всего за одну базовую величину. Раньше на продажу пустующих домов через аукционы с понижением цены уходило до девяти месяцев, что также преследовало и затраты, ведь необходимо было выполнить оценку помещения и подать документы на аукцион. Такое пустующее или подлежащее сносу арендное жилье, построенное на селе еще в советское время, можно купить всего за одну базовую величину. Раньше на продажу пустующих домов через аукционы с понижением цены уходило до девяти месяцев, что также преследовало и затраты, ведь необходимо было выполнить оценку помещения и подать документы на аукцион.





Есть и другое предложение по арендному жилью, которое нуждается в ремонте. Человек заселяется, делает ремонт за свой счет, а потраченные деньги вычитаются из арендной платы.





Арендное жилье можно и выкупить. Это касается молодых специалистов в малых населенных пунктах. Отработав 10 лет, они могут приобрести жилье в собственность.-0-





Скриншот видео телеканала "Первый информационный"