Как в Беларуси развивается малый и средний бизнес и какую поддержку получает, рассказали в Минэкономики

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сектор малого и среднего бизнеса демонстрирует устойчивую положительную динамику. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, передает корреспондент БЕЛТА.



"В стране реализуется государственная программа по поддержке предпринимательства. Отдельным аспектом этой поддержки является финансовая помощь предпринимателям для того, чтобы они начали реализовывать бизнес либо инвестировали дополнительные деньги в развитие. В рамках этой инициативы предусмотрено финансирование от Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей либо от Банка развития вместе с банками-партнерами. В этом году начата реализация 106 инвестиционных проектов на более чем 20 млн рублей", - сказал Иван Вежновец.



Малое и среднее предпринимательство занимает все большую долю в экономике страны. "На сегодня уже больше 27% ВВП формируется малыми и средними предприятиями. Есть отдельные сектора экономики, в которых МСП занимает уже больше половины. Например, это сфера общественного питания, где 52% - субъекты малого и среднего бизнеса. Сегодня сектор МСП - это уже почти 135 тыс. юридических лиц, больше 200 тыс. индивидуальных предпринимателей и где-то 250 тыс. самозанятых", - отметил первый замминистра.



Кроме того, субъекты МСП создают пятую часть промышленного производства, почти треть розничного товарооборота, треть налоговых поступлений, 39% экспорта товаров и 57,5% экспорта услуг. В секторе занято 1,7 млн человек, что является максимумом за последние пять лет.



Уже четвертый год подряд Министерство экономики возглавляет работу по проведению Белорусской недели предпринимательства. В этом году она проходит 16-20 ноября. "Традиционно каждый день мы раскрываем специфическую тему и проводим мероприятия. Первый день посвящен поддержке молодежной предпринимательской инициативы - это мероприятия в вузах, подведение итогов конкурсов среди молодежи. Второй день ориентирован на центры поддержки предпринимательства, куда предприниматели могут обратиться за какой-то дополнительной помощью, консультацией, услугами. Третий день недели посвящен поддержке туризма. Четвертый - день советов по поддержке предпринимательства, основная тема - диалог между государством и бизнесом, можно обсудить наболевшие вопросы и найти взаимоприемлемые решения по чувствительным аспектам. А пятый, заключительный день Белорусской недели предпринимательства обычно завершается церемонией награждения победителей конкурса "Предприниматель года", - проинформировал Иван Вежновец.-0-