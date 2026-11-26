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В то же время национальная инфраструктура испытаний необходима для того, чтобы убедиться, что отечественные производители производят высококачественную продукцию для поставок как на внутренний рынок, так и за рубеж. Проведение испытаний в целях соответствия продукции самым современным стандартам является одной из задач, которые решает БелГИСС.





В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы особое внимание уделяется развитию высокотехнологичных современных отраслей экономики, в том числе связанных с аддитивными технологиями, развитием искусственного интеллекта, созданием робототехнических систем, разработкой изделий, которые будут в дальнейшем создавать добавленную стоимость при поставке продукции на экспорт. "Мы исходим из этого при создании наших испытательных лабораторий. Безусловно, на повестке сегодня лаборатории для машиностроительной отрасли, так как актуальным вопросом является создание защищенной помехоустойчивой транспортной техники, которая будет эффективно и безопасно работать как с участием водителя транспортного средства, так и без его участия. Еще одно важное направление - лаборатории, обеспечивающие проведение испытаний в сфере энергоэффективности, в сфере, связанной с разработкой промышленной продукции. Мы не можем оставить без внимания и отрасль легкой промышленности, создаем компетенции по испытаниям отечественной продукции, отрабатываем вопросы, связанные с защитой внутреннего рынка", - обозначил Александр Бурак.





Как отметил председатель Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Юрий Панфилов, площадка БелГИСС была выбрана для выездного заседания неслучайно. "Как депутаты мы должны изучить практику применения законов, узнать, какие возникают вопросы, какие в дальнейшем нужно вносить изменения и дополнения в законодательство. Мы посмотрели лаборатории, где проходят испытания различной техники. Продукция проходит сложную систему проверки качества, получает сертификат. Мы посмотрели, как работает этот сложный механизм. Защита потребителей - это государственный приоритет, и сегодня можно с уверенностью сказать, что на полки магазинов, на промышленные производства и в сферу сельского хозяйства попадает продукция качественная, проверенная", - подчеркнул он.





Во время выездного заседания состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии законодательства, в том числе гармонизации в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза. "Мы убедились, что у нас достаточно высокий рейтинг и наши лабораторные испытания признаются другими странами безоговорочно", - добавил Юрий Панфилов.





БелГИСС - центральное государственное научно-практическое предприятие Госстандарта в области технического нормирования, стандартизации, оценки соответствия, информационно-технического обеспечения и системного менеджмента. Имеет статус национального института по стандартизации, офиса цифровизации Госстандарта. Ежегодно институтом разрабатывается более 200 стандартов для машиностроения, электротехники, пищевой, химической, легкой промышленности и других отраслей. Отдельный фокус - стандарты для искусственного интеллекта, интернета вещей, аддитивного производства и цифровой трансформации.





Институт обеспечивает официальное издание и распространение (предоставление) технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, методических и справочно-информационных материалов, а также обеспечение международными (региональными), национальными стандартами иностранных государств. Область аккредитации БелГИСС охватывает широкий спектр продукции, услуг, систем менеджмента (качества, информационной безопасности, экологического, энергетического, бережливого менеджмента, здоровья и безопасности при профессиональной деятельности и др.) и компетентности персонала. В БелГИСС сосредоточены площадки для оценки продукции машиностроения, электроэнергетики, электронной, электротехнической, оптической отраслей, а также товаров легкой промышленности, игрушек, моющих средств, косметики и упаковки. Институт входит в государственную метрологическую службу, развивая это направление по пути повышения точности и достоверности различных видов измерений.-0-

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение качества белорусских товаров инструментами технического регулирования стало темой выездного заседания Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей на площадке Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС), передает корреспондент БЕЛТА.