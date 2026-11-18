18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси два года назад пересматривали условия работы сферы частного бизнеса. Почему переход дал положительный эффект, в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, сообщает БЕЛТА.
Два года назад в Беларуси продумали вариант бесшовного перехода из ИП в юридических лиц. И эффект этого подхода уже есть. Исходя из данных Белстата, с 2023 по 2025 год количество ИП снизилось, однако эффективность их работы серьезно выросла: вклад сектора в ВВП вырос более чем на 2% по итогам 2025 года.
Иван Вежновец подчеркнул, что нельзя смотреть только на количество ИП. Рассматривать ситуацию нужно в совокупности. "За этот же период количество юридических лиц увеличилось больше чем на 19 тыс. Из них свыше 8 тыс. - индивидуальные предприниматели, которые перешли в юридическое лицо, то есть те, кто трансформировал свою деятельность. На это и было направлено изменение: дать людям возможность в упрощенном порядке перейти на новую форму работы, - пояснил он. - Чем это хорошо для страны? Это рабочие места. Мы посмотрели, что у юридических лиц примерно в 2,2 раза больше работников, чем у индивидуальных предпринимателей, то есть другой масштаб бизнеса".
Другое налогообложение, более высокий вклад в ВВП - тоже эффекты от трансформации. "Это как раз те эффекты, которые мы закладывали в закон, подготовленный более двух лет назад. Мы получили то, на что рассчитывали", - сказал первый замминистра экономики.
Как отметил генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, статистика и конкретные проекты показывают положительный эффект. "У тех индивидуальных предпринимателей, которые перешли в юрлица и обратились для реализации проекта за финансированием в фонд, рост не то что на 20-30%, а на 200-300%. То есть идет в разы масштабирование бизнеса, - сказал он. - Это был своего рода толчок для кратного развития бизнеса, чего не было бы, если бы они сохранили свою предыдущую форму индивидуального предпринимателя".-0-
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Экономика
18 ноября 2026, 22:09
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