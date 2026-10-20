Как продвигается работа по запуску серийного производства гибридного тягача МАЗ-Х, рассказали в Минпроме

Говоря о внедрении инноваций и выпуске новых видов продукции, Андрей Кузнецов отметил высокие достижения отечественных предприятий. В частности, он напомнил, что недавно главе государства была представлена лесозаготовительная техника предприятия "АМКОДОР-ЛЕСМАШ". По словам министра, данное оборудование позволяет автоматизировать процессы в лесу и повысить производительность труда. Говоря о внедрении инноваций и выпуске новых видов продукции, Андрей Кузнецов отметил высокие достижения отечественных предприятий. В частности, он напомнил, что недавно главе государства была представлена лесозаготовительная техника предприятия "АМКОДОР-ЛЕСМАШ". По словам министра, данное оборудование позволяет автоматизировать процессы в лесу и повысить производительность труда.

Отдельное внимание Андрей Кузнецов уделил развитию автомобильной отрасли. "Наш завод-гигант и бренд МАЗ уже выпустил перспективный гибридный тягач МАЗ-Х, который сейчас проходит эксплуатацию на дорогах. Мы оттачиваем те доработки, которые должны сделать для того, чтобы уже запустить серийное производство, - пояснил глава Минпрома. - Это первая машина, и я думаю, что до конца года у нас как минимум три таких будут ездить по дорогам Беларуси".





Министр подчеркнул, что испытания проводятся в самых разных погодных условиях - в холод, жару, дождь и снег. Комплексное тестирование в реальных климатических условиях позволит довести машину до идеальных эксплуатационных характеристик перед выходом на серийное производство.





По его словам, вся промышленная отрасль находится на особом контроле. "Под особым контролем, конечно, сельхозмашиностроение, автомобилестроение, металлургия, где приходится принимать неординарные решения. Эти решения позволяют нам удерживать отрасли в работающем состоянии, и они показывают неплохую динамику", - отметил глава Минпрома.





Ключевым приоритетом для предприятий он назвал сохранение высоких стандартов выпускаемой продукции. "Самая главная задача, которую глава государства и мы перед собой поставили, - это, конечно же, качество. Самое главное - не потерять качество. Если потеряем качество, то мы уже ни про какие объемы говорить не сможем", - подчеркнул Андрей Кузнецов.





Для решения этой задачи в каждой отрасли разработана специальная программа по улучшению качества. Министр констатировал, что специалисты знают основные проблемные точки и целенаправленно над ними работают. Благодаря этому по итогам девяти месяцев уже наблюдается рост качества и снижение уровня брака. Глава ведомства выразил уверенность, что в следующем году отрасль выйдет на еще более высокие показатели по качеству выпускаемой продукции.-0-





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