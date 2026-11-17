17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве по налогам и сборам разъяснили корреспонденту БЕЛТА нюансы налогообложения доходов физических лиц, полученных в результате проведения прямых эфиров в соцсети TikTok.



Во время прямых трансляций в TikTok зрители могут покупать за монеты TikTok анимированные виртуальные подарки (от простых значков до сложных эффектов) и отправлять их авторам прямых эфиров, в том числе чтобы поддержать их контент. TikTok авторам эфиров (физическим лицам) за подарки начисляет виртуальные баллы - "алмазы". В дальнейшем в соответствии с правилами TikTok накопленные "алмазы" конвертируются в реальные деньги, которые доступны к выведению на счета в банках.



В Беларуси такие доходы облагаются в следующем порядке. "Согласно пункту 1 статьи 196 Налогового кодекса для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами Беларуси, объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц являются доходы, полученные ими от источников в стране и (или) за ее пределами. Соответственно денежные средства, полученные физическим лицом - налоговым резидентом Беларуси от иностранной компании - владельца интернет-платформы TikTok, подлежат налогообложению подоходным налогом. Поскольку денежные средства получены от TikTok, они не являются доходами, полученными в дар от физических лиц, и льготы, установленные в статье 208 Налогового кодекса, на такие доходы не распространяются", - пояснили в МНС.



Налогообложению подоходным налогом подлежит вся сумма денежных средств, полученных от интернет-платформы TikTok.



Подоходный налог исчисляется налоговым органом на основании налоговой декларации (расчета), представляемой физическим лицом в порядке, установленном статьей 222 Налогового кодекса. Ставка налога составляет 13%.



Только в случае получения физическим лицом в ходе проведения прямых эфиров в TikTok подарков (донатов) в виде денежных средств непосредственно от зрителей - физических лиц (например, путем перечисления денежных средств на банковские счета автора) налогообложение таких доходов осуществляется с учетом льгот, установленных пунктами статьи 208 Налогового кодекса.-0-