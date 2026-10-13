Как организована переработка яблок на предприятиях консервной отрасли, рассказали в "Белгоспищепроме"

Завершена уборка осенних сортов яблок, начинается сбор плодов для потребления зимой и ранней весной. "Наши предприятия активно проводят заготовительную кампанию, принимают урожай от всех категорий хозяйств - сельскохозяйственных, крестьянско-фермерских, от населения. Более 47 тыс. т яблок уже заготовлено, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году", - проинформировал Олег Жидков.
Предприятия переведены фактически в круглосуточный режим, работают без выходных. Организованы дополнительные смены. "В основном яблоко перерабатываем на полуфабрикат, из которого получаем яблочное пюре и яблочный сок, который в асептическом виде дальше будет храниться на протяжении всего сезона. Высокий урожай позволит в большей степени снизить себестоимость производства, что отразится в том числе на стоимости готовых изделий уже в последующем", - добавил председатель концерна.
Он добавил, что производители получат возможность реализовывать продукцию со скидками, сформировать задел на будущее.-0-
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