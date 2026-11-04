Как обновляется общественный транспорт Беларуси

Система общественного транспорта Беларуси представляет собой высокоцентрализованную социально ориентированную сеть. Государство субсидирует и регулирует эту сферу, обеспечивая доступность пассажирских перевозок даже в малонаселенных пунктах. Система общественного транспорта Беларуси представляет собой высокоцентрализованную социально ориентированную сеть. Государство субсидирует и регулирует эту сферу, обеспечивая доступность пассажирских перевозок даже в малонаселенных пунктах.





"Есть определенные программные документы. Одним из ключевых документов, определяющих параметры развития общественного транспорта, является подпрограмма "Автомобильный и городской пассажирский транспорт" государственной программы "Транспорт Беларуси" на 2026-2030 годы", - сказал замминистра транспорта и коммуникаций.

Госпрограммой предусматривается обновление подвижного состава организаций транспорта общего пользования. "В 2026 и 2027 годах - обновление не менее 10% от списочного количества. В 2028, 2029 и 2030 годах - обновление не менее 8%. По состоянию на 1 октября 2026 года уже обеспечено приобретение не менее 632 единиц техники организациями транспорта общего пользования", - уточнил он.





"Приоритетом для обновления парка подвижного состава является расширение применения электробусов и троллейбусов с автономным ходом. Еще одним ключевым элементом государственной программы является достижение к 2030 году не менее 80% доли транспортного сообщения от точки выезда из Минска до городов-спутников. При этом расстояние будет пролегать по кратчайшему пути с затраченным временем в пути 20-30 минут", - отметил Александр Постников.





Реализация этих параметров государственной программы в будущем позволит повысить качество транспортного обслуживания населения республики.





Говоря о сети общественного транспорта в целом, замминистра рассказал, что реализуется пилотный проект по запуску на пригородных маршрутах в направлении городов-спутников - Смолевичи и Фаниполь - электробусов. Активно продолжает развиваться третья линия метро "Зеленолужская", закупаются новые поезда.-0-





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