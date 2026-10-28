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Как купить надежные ценные бумаги? В Минфине дали рекомендации

Опубликовано:

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Экономика
28 октября 2026, 16:39

Как купить надежные ценные бумаги? В Минфине дали рекомендации

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Анатолий Шаршун рассказал на пресс-конференции об основных правилах работы на фондовом рынке и поделился советами, как купить надежные ценные бумаги, передает корреспондент БЕЛТА. 

"В мировой практике наиболее популярными видами ценных бумаг являются акции и облигации. Акция - это доля в капитале компании. Перед покупкой акций рекомендуется изучить историю эмитента на Едином портале финансового рынка", - отметил Анатолий Шаршун. Портал функционирует с 2016 года и содержит отчетность и информацию о существенных событиях компаний, включая историю выплаты дивидендов. Отсутствие выплат в прошлом может говорить о том, что их не будет и в дальнейшем, хотя дивидендная политика может меняться в зависимости от стратегических целей акционерного общества.

Облигации - долговой инструмент, который позволяет вложить деньги в определенного эмитента и через какой-то промежуток времени получить доходность, заявленную в эмиссионных документах. "Хотя по объему эмиссии рынки корпоративных облигаций и акций примерно паритетны, но с точки зрения активности операций долговой сегмент является более популярным. Одно из объяснений этому - непрофессиональные инвесторы предпочитают простое приумножение капитала", - констатировал представитель Минфина. 

Главными принципами работы на фондовом рынке остаются диверсификация инвестиций и контроль за соотношением риска и доходности. Гражданам, заинтересованным в покупке ценных бумаг, рекомендуется формировать портфель из максимально широкого круга эмитентов. Важно помнить: обещание высоких доходов всегда связано с повышенными рисками невозврата вложений. "Если ставки в среднем по рынку составляют чуть выше ставки рефинансирования, а вам предлагают 30%, 50%, 100% или даже 200% годовых, то это влечет огромный риск потери инвестиций. Нужно трезво смотреть на экономические процессы и понимать, что чудес в мире не бывает", - подчеркнул Анатолий Шаршун.

Финансовые инструменты наиболее надежных белорусских эмитентов включаются в котировальные листы Белорусской валютно-фондовой биржи. "Но нужно понимать, что чем выше надежность финансового инструмента, тем потенциально ниже будет заявленная доходность. Надежному эмитенту не требуется очень сильно повышать ставку, чтобы привлечь соответствующие инвестиции", - добавил директор Департамента по ценным бумагам.

Граждане могут самостоятельно удаленно приобретать ценные бумаги через финансовый маркетплейс "Финмаркет". Кроме того, ряд профессиональных участников рынка предлагает собственные цифровые платформы.

При необходимости получения консультаций и формирования приемлемого портфеля инвестиций можно обратиться к лицензированным брокерам. Перечень профессиональных участников рынка ценных бумаг размещен на сайте Министерства финансов. "Если вы впервые встречаетесь с таким инструментом, как ценные бумаги, вряд ли вам с первого раза удастся разобраться во всех хитросплетениях финансового рынка. Этот инструмент предполагает наличие определенного уровня знаний. Министерство финансов как регулятор всегда говорит о том, что, если вы впервые сталкиваетесь с инвестированием в ценные бумаги, неплохо обратиться к профессиональным финансовым посредникам. Сегодня их в Беларуси более 40. Это могут быть как банки, так и небанковские организации, их объединяет общее название - профессиональные участники рынка ценных бумаг. Брокер по ценным бумагам поможет разобраться, куда вкладываться, какие инвестиции могут быть более или менее рискованными. Он может проконсультировать и в ваших интересах совершать определенные операции", - обозначил представитель Минфина.

В стране открыто около 1 млн счетов по ценным бумагам, однако далеко не все счета активны. Общий объем эмиссии корпоративных ценных бумаг составляет порядка 90 млрд рублей. Объем операций на корпоративном сегменте рынка ценных бумаг Беларуси за 9 месяцев достиг 13,9 млрд рублей, что на 27% выше показателя аналогичного периода 2025 года. Динамика на рынке ценных бумаг является положительной.-0-
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