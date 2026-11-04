Как идет закладка плодоовощной продукции в стабфонды, рассказали в МАРТ





В рамках госзаказа в перечень плодоовощной продукции, закладываемой в стабфонды, впервые добавлены длинноплодные и среднеплодные огурцы, а также красные томаты - за исключением вишневидных и томатов в кистях. Продукция будет обеспечена для реализации в межсезонный период: огурцы - с 1 ноября по 31 марта, томаты - с 1 ноября по 30 апреля.





В МАРТ напомнили, что на плодоовощную продукцию в рамках госзаказа установлены предельные максимальные розничные цены: на огурцы (длинноплодные, среднеплодные) - 9,16 рубля за кг, на томаты (красные, кроме вишневидных и кистей томатов) - 10,36 рубля за кг, на картофель - 1,11 рубля за кг, свеклу - 1,23 рубля за кг, морковь - 1,41 рубля за кг, капусту - 1,7 рубля за кг, лук - 1,77 рубля за кг, яблоки свежие - 4,8 рубля за кг.





"В рамках государственного заказа, включая поставки из стабилизационных фондов для республиканских государственных нужд в межсезонный период 2026/2027 года, действует особый порядок формирования цен. При этом на указанные поставки не распространяются нормы постановления №713 (в части согласования повышения отпускных цен). При реализации плодоовощной продукции сверх государственного заказа ценообразование осуществляется в строгом соответствии с требованиями постановления №713", - добавили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.





В МАРТ подчеркнули, что вопросы закладки плодоовощной продукции в стабфонды находятся на особом контроле.-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с постановлением правительства №399 на межсезонный период 2026/2027 года потребность плодоовощной продукции, поставляемой в рамках госзаказа, составляет 165,51 тыс. т (из них 149,93 тыс. т - по борщевому набору и яблокам). На 3 ноября заложено порядка 90% от общей потребности. Срок закладки - до 15 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.