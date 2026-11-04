Как идет внедрение оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами, рассказали эксперты

"К середине 2027 года планируется полноценный запуск государственной информационной системы продажи проездных продуктов, документов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, которая объединит сведения о всех перевозчиках, выполняющих пригородные, междугородние, международные автомобильные перевозки пассажиров, информацию о свободных местах в автобусах и доступных к бронированию билетов", - сказал Александр Постников. "К середине 2027 года планируется полноценный запуск государственной информационной системы продажи проездных продуктов, документов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, которая объединит сведения о всех перевозчиках, выполняющих пригородные, междугородние, международные автомобильные перевозки пассажиров, информацию о свободных местах в автобусах и доступных к бронированию билетов", - сказал Александр Постников.





Как рассказал директор ГП "Столичный транспорт и связь" Юрий Супранович, "Минсктранс" продолжает работу по приобретению необходимого оборудования для внедрения системы оплаты проезда банковскими картами. "В 2027 году будет осуществляться поставка и будет начало внедрения. Два маршрута (в Минске. - Прим. БЕЛТА) сейчас пилотируют систему - это первый автобусный и первый троллейбусный. С учетом доработок сейчас можно сказать, что практически замечаний нет, поэтому можно постепенно уже внедрять эту систему", - сказал он, добавив, что налажена обратная связь с пассажирами, отзывы положительные.

Директор предприятия заметил, что процесс внедрения системы непростой. "Выбран сложный путь, но надежный - гибридный, который позволит в любом случае провести транзакцию и не беспокоиться любому пассажиру, что он едет без билета, - отметил Юрий Супранович. - Реализован проект, реализована концепция. Исходя из приобретенного оборудования, будет установка на подвижные единицы и дальнейшая эксплуатация".





Замминистра транспорта и коммуникаций добавил, что до конца следующего года на всех видах наземного транспорта в том или ином виде, в том числе в регионах, бесконтактная оплата банковскими картами должна заработать.-0-