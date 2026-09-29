Как грамотно распоряжаться деньгами? В Нацбанке дали рекомендации

"Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа, а основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше трех лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога", - сказал Александр Егоров.
Третье - задействование силы сложного процента. "Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу", - отметил первый зампредседателя правления Нацбанка.
"Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении - и деньги начинают работать", - сказал Александр Егоров.
Пятый шаг - соблюдение цифровой гигиены: открывая счета онлайн, важно помнить о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят код из СМС. Самое безопасное место для сбережения - личный депозитный счет.
"Главный закон сбережений: критически важно не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию, - сказал Александр Егоров. - Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность - порядка 6% годовых чистого прироста капитала".
Эксперт предложил сравнение: "Если сбережения хранить дома в конверте, при среднегодовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть".-0-