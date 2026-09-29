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Как грамотно распоряжаться деньгами? В Нацбанке дали рекомендации

Опубликовано:

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Экономика
29 сентября 2026, 21:48

Как грамотно распоряжаться деньгами? В Нацбанке дали рекомендации

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советы, как грамотно распоряжаться деньгами, в эфире телеканала "Первый информационный" дал первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров, сообщает БЕЛТА.
Первый шаг - в день поступления дохода сразу отложить определенную долю, не ждать конца месяца в надежде отложить остаток. Необходимо распределять бюджет только из того, что осталось после сбережения.

"Второе. Формируйте финансовый резерв по лестничной системе. Разделите средства на две корзины. Оперативный запас держите на отзывном вкладе для быстрого доступа, а основную сумму направляйте на безотзывный вклад в белорусских рублях на срок от 13 месяцев или даже свыше трех лет. Так вы фиксируете ставку и освобождаете доход от налога", - сказал Александр Егоров.

Третье - задействование силы сложного процента. "Выбирайте предложение с ежемесячной капитализацией, когда заработанные проценты прибавляются к основной сумме и доход начисляется на возросшую базу", - отметил первый зампредседателя правления Нацбанка.

"Четвертое. Используйте цифровые инструменты. Сегодня более 65% всех новых договоров банковского вклада открываются онлайн, без физического визита в отделение. Это отличный маркер дебюрократизации нашего банковского сектора и цифровизации общества. Пару кликов в мобильном приложении - и деньги начинают работать", - сказал Александр Егоров. 

Пятый шаг - соблюдение цифровой гигиены: открывая счета онлайн, важно помнить о базовой безопасности. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы никогда не звонят в мессенджерах и не просят код из СМС. Самое безопасное место для сбережения - личный депозитный счет.

"Главный закон сбережений: критически важно не номинальное число процентов на бумажке, а реальная процентная ставка, скорректированная на инфляцию, - сказал Александр Егоров. - Если инфляция в стране составляет условно 5-6%, а банк предлагает по безотзывному рублевому вкладу на срок от года ставку 12,5% годовых, какова ваша чистая выгода? Реальная доходность - порядка 6% годовых чистого прироста капитала".

Эксперт предложил сравнение: "Если сбережения хранить дома в конверте, при среднегодовой инфляции даже в 5% через 5 лет покупательская способность вашей заначки сократится почти на четверть".-0-
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