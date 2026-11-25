25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственным комитетом по науке и технологиям 24 сентября 2026 года принято постановление №16 "Об оценке эффективности выполнения заданий научно-технических программ", которое вступает в силу с 26 ноября 2026 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Правовым актом утверждена инструкция, которой определена методика оценки эффективности выполнения заданий научно-технических программ, включающих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе средств республиканского централизованного инновационного фонда и местных инновационных фондов.
Согласно инструкции, в зависимости от типов программ (подпрограмм) и входящих в них заданий для оценки эффективности работ могут использоваться количественные показатели, выражающиеся в соотношении суммарного экономического эффекта от использования результатов научно-технической деятельности и объема бюджетных средств, направленных на выполнение работ. А также количественные показатели, характеризующие эффективность внедрения результатов работы для достижения социального эффекта, национальной безопасности страны.
В отношении программ (подпрограмм), работ, обеспечивающих экономический эффект, основным показателем выступает коэффициент экономической эффективности.
Для социально значимых или направленных на обеспечение национальной безопасности программ (подпрограмм), работ показателем эффективности является степень достижения целевых показателей. Оценка корректности их установления по заданию, программе (подпрограмме) выполняется при проведении государственной научно-технической экспертизы. А если задания ей не подлежат - при проведении ведомственной научно-технической экспертизы.
Целевые показатели устанавливаются на каждый год внедрения научно-технической продукции по программе (подпрограмме), заданию.
Показатели в стоимостном выражении, включая все связанные с реализацией результатов научно-технической деятельности денежные поступления, рассчитываются в тех же валютах, в которых производились поступления. После этого их приводят к единой валюте (белорусскому рублю), учитывая курсы валют Национального банка на момент проведения операции либо средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, установленный Нацбанком, рассчитанный как средняя арифметическая величина по итогам отчетного периода.-0-
Экономика
25 ноября 2026, 18:39
Как будет оцениваться эффективность выполнения заданий научно-технических программ, определили в ГКНТ
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