Как БМЗ формирует портфель заказов на метизную продукцию, рассказали на предприятии 

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Как Белорусский металлургический завод (БМЗ) формирует портфель заказов на метизную продукцию на ближайшее время, рассказал заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям, сбыту и управлению товаропроводящей сетью ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Владимир Чаус на встрече с коллективом одного из подразделений предприятия. Об этом сообщили БЕЛТА на БМЗ.



Владимир Чаус подчеркнул: в настоящее время отмечается достаточно стабильный уровень спроса по пружинной проволоке и проволоке общего назначения. "Цена и уровень качества продукции БМЗ устраивают наших потребителей, поэтому по этим продуктам видим стабильные заказы в октябре", - отметил он.



По словам заместителя гендиректора, ситуация на рынке шин по-прежнему остается непростой. "Однако выстроенные партнерские отношения с нашими потребителями позволяют иметь стабильные заказы даже в это сложное время. В данный момент проходит переговорная кампания по поставкам металлокорда и проволоки в IV квартале текущего года. Высокий уровень качества нашей метизной продукции, стабильность в поставках удовлетворяют требовательный спрос со стороны российских шинников", - сказал он.



Говоря о перспективах на 2027 год, Владимир Чаус сделал акцент: ожидается некоторое оживление в шинной отрасли в первом полугодии. "Это позволит нам начать следующий год с несколько большими объемами заказов. В трубопрокатном цеху (ТПЦ) завершен капитальный ремонт, с октября цех выходит на оптимальную загрузку", - обозначил заместитель гендиректора.



Сформирована программа на октябрь и по другим переделам, ведутся переговоры со стратегическими партнерами по формированию портфеля заказов до конца года, добавил Владимир Чаус.



ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры.-0-