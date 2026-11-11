Ядерные и неатомные технологии. Беларусь развивает сотрудничество с "Росатомом"

Основной приоритет - взаимодействие в энергетической сфере. "Думаю, нам есть что обсудить, многое сделано за текущий год. Но не хотел бы ограничиваться только этой повесткой, потому что много направлений сотрудничества у нас. Есть новые темы, новые идеи. С удовольствием хотел бы это с вами обсудить", - добавил премьер-министр.

Алексей Лихачев подчеркнул, что госкорпорация ведет работу с белорусскими министерствами, подготовлены соответствующие планы. "Эти планы только расширяются. Идет слаженная работа на двух существующих блоках (Белорусской АЭС. - Прим. БЕЛТА). Ваша станция, резкий рывок Беларуси в элиту атомной энергетики - предмет зависти многих. Но нет предела совершенству, есть возможность эту деятельность расширять. Мы отмечаем большой прогресс в неатомных направлениях. Делаем шаг в аддитивные технологии, в электродвижение, накопители энергии. Большая работа идет по линии ядерной медицины. Идет взаимодействие и в гуманитарной сфере. Это дает нам дополнительные силы открывать новые горизонты", - отметил гендиректор "Росатома".-0-

Фото Виталия Пивоварчика Фото Виталия Пивоварчика

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие сотрудничества в энергетической сфере обсудили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, передает корреспондент БЕЛТА."Уже стало хорошей традицией в ноябре встречаться, подводить итоги, намечать планы на будущее. Вчера президенты наших стран еще раз отметили позитивную динамику по всем направлениям сотрудничества между Беларусью и Россией. На мой взгляд, сотрудничество нашей страны с "Росатомом" - яркое тому подтверждение", - сказал Александр Турчин.