Изделия из черных металлов подорожали, шроты масличных культур подешевели на торгах БУТБ в августе

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже в августе 2026 года зафиксирован рост цен почти на все группы товаров, по которым рассчитываются биржевые ценовые индексы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.



В частности, на внутреннем рынке подорожание затронуло круглые лесоматериалы и изделия из черных металлов. Сводные индексы по этим товарным группам повысились по сравнению с июлем текущего года на 2,1% и 1,7% соответственно. В разрезе индивидуальных индексов заметно выросла в цене такая популярная позиция, как круглые лесоматериалы хвойных пород сорта В (крупные, отгрузка со станции отправления). Ее средняя цена продажи в августе достигла 167 рублей за куб.м, что на 3,5% больше, чем в предыдущем месяце. Среди изделий из черных металлов особенно сильно подорожала стальная арматура - на 5,5%, до 2309 рублей за тонну, тогда как не менее востребованный горячекатаный лист 09Г2С, наоборот, стал дешевле на 5%.



Единственной группой товаров на внутреннем рынке, избежавшей подорожания, были шроты масличных культур. Сводный ценовой индекс по этой продукции потерял 6,7%. На это повлияло начавшееся в июле 2026 года резкое падение цен на рапсовый шрот и в несколько меньшей степени на подсолнечный шрот. Так, в первом случае по итогам августа индивидуальный индекс снизился на 23,4%, а во втором - на 9,4%.



На внешнем контуре восходящий ценовой тренд наблюдался по всем товарным группам, охваченным биржевыми индексами. Например, по пиломатериалам, поставляемым на экспорт, сводный индекс прибавил 0,4% к предыдущему месяцу, а в число самых подорожавших позиций вошла обычная доска хвойных пород влажностью более 22% (сорт A, 2, FCA), которая за месяц поднялась в цене на 2,8% - до $184 за куб.м.



Аналогичная тенденция прослеживалась в сегменте молочной продукции, где сводный индекс на сливочное масло вырос на 0,1%. Повысилась стоимость и сухого обезжиренного молока. Так, для российских покупателей оно подорожало на 0,2%, а для импортеров из других стран - на 0,4%. Таким образом, в августе средние цены на экспортируемые через БУТБ молокопродукты сложились следующие: 551 российский рубль за 1 кг сливочного масла жирностью 82%, 480 российских рублей за 1 кг сливочного масла жирностью 72%, 236 российских рублей - за 1 кг сухого обезжиренного молока для Российской Федерации и $2,8 за 1 кг сухого обезжиренного молока для всех остальных стран.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-