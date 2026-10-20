Иран выступил за использование нацвалют в расчетах между странами ШОС

20 октября, Душанбе /БЕЛТА - ТАСС/. Тегеран выступает за использование национальных валют во взаиморасчетах в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с главами делегаций стран ШОС, прибывших в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств организации.

"Мы должны на практике использовать все возможности. Мы должны больше использовать национальные валюты, чтобы уменьшить риск опасности (для банковских систем. - Прим. БЕЛТА) извне. Мы хотим подготовить стабильную основу для наших стран в этих областях", - сказал он.

Согласно повестке встречи, планируется рассмотреть вопросы экономического и культурного сотрудничества в контексте 25-летней деятельности организации. Руководители правительств также обсудят реализацию договоренностей, достигнутых главами государств ШОС на саммите в Бишкеке в сентябре.-0-





Фото Виталия Пивоварчика