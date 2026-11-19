19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главные приоритеты социально-экономического развития страны, утвержденные на VII Всебелорусском народном собрании: реализация инвестпроектов в регионах, развитие малых городов, туризма и другие значимые для регионов вопросы социально-экономического развития - обсудили на встрече министра экономики Беларуси Юрия Чеботаря с коллективом ОАО "Ошмянский мясокомбинат", которая прошла сегодня на едином дне информирования, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В работе группы приняли участие заместитель председателя Гродненского облисполкома Андрей Болтрик, генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Гродномясомолпром" Валерьян Клим. Главные темы разговора - продовольственная безопасность страны и Всебелорусское народное собрание как гарант стабильности государства.





"Повышение конкурентоспособности - важнейший приоритет, здесь основное - это инвестиционные проекты, - подчеркнул министр экономики. - Каждое предприятие должно постоянно развиваться, модернизироваться, чтобы держать свой уровень конкурентоспособности. Без этого сегодня не выживешь. Это в том числе и зарплата работников. Поддержка со стороны государства здесь колоссальная. По банковским ресурсам сегодня также исторические показатели, это касается ставок по инвестиционным проектам. Поэтому все, как говорится, в ваших руках".

"Сегодня в долях промышленности все, что связано с переработкой - пищевой, кондитерской, мясомолочной, дошло почти до 30%. В этой отрасли наш основной экспортный потенциал. В прошлом году мы экспортировали продовольствия на 10 млрд рублей. По пятилетке поставили задачу выйти на 11-12 млрд. При этом полностью обеспечивается собственная продовольственная безопасность", - такие цифры и факты привел Юрий Чеботарь. "Сегодня в долях промышленности все, что связано с переработкой - пищевой, кондитерской, мясомолочной, дошло почти до 30%. В этой отрасли наш основной экспортный потенциал. В прошлом году мы экспортировали продовольствия на 10 млрд рублей. По пятилетке поставили задачу выйти на 11-12 млрд. При этом полностью обеспечивается собственная продовольственная безопасность", - такие цифры и факты привел Юрий Чеботарь.





Министр экономики остановился на теме работы с молодежью. Здесь ключевое - выход молодежи на рынок трудовых ресурсов. Для этого при предприятиях открываются своего рода "школы знаний", их уже больше 20, пока при крупных предприятиях, таких как Белорусский металлургический завод (БМЗ), БелАЗ, а к концу года в планах создать порядка 50 таких школ.





"Это работающая схема, потому что сейчас знания "сжимаются", их можно получить быстрее, где-то, может, без специальных учреждений образования, и выходить на рынок рабочих профессий", - выразил мнение министр.





В этом году в стране отмечен очень большой, впервые за десятилетия, конкурс на рабочие профессии, в технических университетах - на инженерные, отметил спикер. То есть изменилась тенденция: если раньше молодые люди хотели быть экономистами и юристами, то в этом году конкурс был просто зашкаливающий на инженерные специальности.

Также исторический максимум в этом году достигнут в росте сферы туризма, отметил Юрий Чеботарь: у нас отмечается тенденция создания туристических объектов для себя силами предприятий. Также исторический максимум в этом году достигнут в росте сферы туризма, отметил Юрий Чеботарь: у нас отмечается тенденция создания туристических объектов для себя силами предприятий.





Юрий Чеботарь ознакомился с реализацией инвестпроектов на предприятиях района. Начал с ОАО "Ошмянский мясокомбинат", где ознакомился с ходом реализации инвестпроекта по инициативе "Один район - один проект". По проекту здесь ведется строительство цеха изготовления полуфабрикатов и цеха обвалки, а также реконструкция существующего здания. Реализация проекта позволит создать 25 дополнительных рабочих мест.-0-



Фото газеты "Ошмянский вестник"