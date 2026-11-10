"Инвестиционные дни Беларуси" прошли в китайском Шэньчжэне

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Инвестиционные дни Беларуси" прошли 10 ноября в китайском городе Шэньчжэне, команда Национального агентства инвестиций и приватизации провела для инновационных компаний презентацию инвестиционного потенциала Беларуси и пакета инвестиционных предложений на стыке робототехники и сельского хозяйства, в сферах туризма и девелопмента. Об этом БЕЛТА сообщили в НАИП.



В форуме принял участие генеральный консул Беларуси в Гуанчжоу Константин Головко. С презентациями возможностей для инвесторов выступали также представители индустриального парка "Великий камень" и могилевского технопарка. По итогам форума состоялась сессия B2B-переговоров.



В ходе форума НАИП подписало соглашение с новым партнером - Шэньчжэньской ассоциацией предпринимателей из города Лохэ провинции Хэнань, которая будет содействовать агентству в поиске и привлечении инвесторов.



Также на полях форума подписано соглашение о сотрудничестве между могилевским технопарком и компанией из Шэньчжэня, которая занимается производством электромеханического оборудования. Соглашение среди прочего предусматривает возможность прихода китайской компании в парк в качестве резидента с предварительной оценкой желаемого формата: от представительства до производства.-0-