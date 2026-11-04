Инвестиционное финансирование в январе-сентябре выросло более чем на треть - Нацбанк

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет поддержка банками экономики: инвестиционное финансирование в январе - сентябре выросло более чем на треть. Об этом заявил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко на расширенном заседании правления Нацбанка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сформированная ресурсная база способствовала росту поддержки банками экономики. Банковский кредит играет все большую роль в финансировании инвестиций. Требования банков к экономике возросли на 13% при задании 9%. Выполняется целевая установка по приоритетному кредитованию эффективных инвестиционных проектов субъектов хозяйствования, которые выпускают экспортно ориентированную и импортозамещающую продукцию. Инвестиционное финансирование увеличилось более чем на треть и составило в целом 6,2 млрд рублей. Тем самым почти треть прироста инвестиций в основной капитал обеспечена за счет этих ресурсов", - сказал Роман Головченко.

Должное внимание уделялось и поддержке отечественных производителей. "За январь - сентябрь доля выдачи кредитов на товары отечественного производства выросла почти в 2,5 раза. Доля таких кредитов в общем объеме потребкредитования на 1 октября достигла порядка 20%", - отметил председатель правления Нацбанка. Должное внимание уделялось и поддержке отечественных производителей. "За январь - сентябрь доля выдачи кредитов на товары отечественного производства выросла почти в 2,5 раза. Доля таких кредитов в общем объеме потребкредитования на 1 октября достигла порядка 20%", - отметил председатель правления Нацбанка.

Улучшается структура широкой денежной массы: за девять месяцев текущего года доля рублевой составляющей увеличилась чуть более чем на 3 процентных пункта - до 68,2%. Устойчиво растут объемы чистой продажи иностранной валюты на валютном рынке: за девять месяцев чистая продажа практически в 1,5 раза превысила результат прошлого года.

"Золотовалютные резервы сохраняются вблизи их исторического максимума, при этом все внешние обязательства страны выполняются в полном объеме. Государственный внешний долг устойчиво снижается. В рамках безопасных значений находятся основные показатели функционирования банковской и платежной систем. Доля необслуживаемых кредитов банков в активах, подверженных кредитному риску, продолжает оставаться на низком уровне - 2,5%. Показатель достаточности нормативного капитала находится в приемлемых параметрах - 19%. Все банки по итогам третьего квартала и в целом за девять месяцев сработали прибыльно. Коэффициент доступности автоматизированных систем платежного рынка также соответствует нормативам: он составляет 99,91% при нормативе не менее 99,8%. В целом результаты работы за девять месяцев текущего года демонстрируют растущую роль банковского сектора в развитии национальной экономики", - обозначил Роман Головченко. Улучшается структура широкой денежной массы: за девять месяцев текущего года доля рублевой составляющей увеличилась чуть более чем на 3 процентных пункта - до 68,2%. Устойчиво растут объемы чистой продажи иностранной валюты на валютном рынке: за девять месяцев чистая продажа практически в 1,5 раза превысила результат прошлого года."Золотовалютные резервы сохраняются вблизи их исторического максимума, при этом все внешние обязательства страны выполняются в полном объеме. Государственный внешний долг устойчиво снижается. В рамках безопасных значений находятся основные показатели функционирования банковской и платежной систем. Доля необслуживаемых кредитов банков в активах, подверженных кредитному риску, продолжает оставаться на низком уровне - 2,5%. Показатель достаточности нормативного капитала находится в приемлемых параметрах - 19%. Все банки по итогам третьего квартала и в целом за девять месяцев сработали прибыльно. Коэффициент доступности автоматизированных систем платежного рынка также соответствует нормативам: он составляет 99,91% при нормативе не менее 99,8%. В целом результаты работы за девять месяцев текущего года демонстрируют растущую роль банковского сектора в развитии национальной экономики", - обозначил Роман Головченко.

Большая работа проделана по развитию нормативной базы в финансовой сфере. Практически полностью сформирована правовая база для создания и функционирования криптобанков в стране. Принят закон, который комплексно регулирует лизинговую деятельность, созданы правовые условия для развития новых финансовых инструментов - это и вторичный лизинг, и микрозаймы, которые предоставляются гражданам операторами сотовой связи. "Развиваем новые платежные инструменты - от сервиса "КРОК" до цифрового белорусского рубля. Серьезная работа была проведена по пресечению кибермошенничества и укреплению информационной безопасности участников финансового рынка. Эту работу будем продолжать и в оставшийся период этого года, и в следующем", - добавил председатель правления Нацбанка.-0- Большая работа проделана по развитию нормативной базы в финансовой сфере. Практически полностью сформирована правовая база для создания и функционирования криптобанков в стране. Принят закон, который комплексно регулирует лизинговую деятельность, созданы правовые условия для развития новых финансовых инструментов - это и вторичный лизинг, и микрозаймы, которые предоставляются гражданам операторами сотовой связи. "Развиваем новые платежные инструменты - от сервиса "КРОК" до цифрового белорусского рубля. Серьезная работа была проведена по пресечению кибермошенничества и укреплению информационной безопасности участников финансового рынка. Эту работу будем продолжать и в оставшийся период этого года, и в следующем", - добавил председатель правления Нацбанка.-0-





Фото Виталия Пивоварчика