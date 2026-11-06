Инновации для реального сектора экономики представят на форуме в Минске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический форум "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики" пройдет в Минске 10 ноября. Его участниками станут более 100 ведущих ученых, академиков, профессоров, руководителей предприятий, профильных специалистов, студентов, магистрантов и аспирантов из всех регионов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета.



Актуальность тематики форума обусловлена необходимостью установления и укрепления деловых связей между университетами, научными организациями и предприятиями страны, а также демонстрации последних достижений вузов в передовых научно-технических областях.



"В настоящее время отмечается стремительное развитие современных технологий, что требует оперативного реагирования экспертного сообщества на соответствие отечественных наработок мировым тенденциям. Возникает потребность в консолидации усилий исследователей и практиков для совместного воплощения инновационных идей в реальное производство", - отметили в вузе.



Работу форума организуют на шести тематических площадках, посвященных наиболее востребованным отраслям национальной экономики. На первой секции "Микроэлетроника-2030: наука, кадровое обеспечение, внедрение в производство" эксперты обсудят задачи развития отрасли на будущую пятилетку. Проблемным полем второй секции заявлены "Инновационные технологии в промышленности". Третья секция пройдет под названием "Биотехнологии, химико-фармацевтические и медицинские технологии". Темой четвертой секции определены "Инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности". В числе проблемных тем пятой секции "Научно-техническое обеспечение безопасности человека, общества, государства" - вызовы и достижения в сфере устойчивого развития и безопасности Беларуси, а также проблемы и перспективы технологической модернизации отраслей национальной экономики. Заключительная секция будет посвящена теме "Наука - новые горизонты молодежи". Молодые ученые обсудят возможности стартап-движения и расскажут о последних результатах своих исследований. Завершится работа секций пленарным заседанием.



Кроме того, 10 ноября состоится выставка научных разработок. БГУ продемонстрирует более 20 изобретений в области биологических, химических, фармацевтических, медицинских технологий и ресурсосберегающего оборудования.



Организатором форума выступает Министерство образования.-0-