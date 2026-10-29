Инфляционные процессы в странах ЕАЭС остаются под контролем - Головченко

29 октября, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Инфляционные процессы в странах ЕАЭС остаются под контролем, в Беларуси темпы инфляции замедляются. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Динамика разнонаправленная. В Беларуси и Казахстане наблюдается замедление темпов инфляции по сравнению с прошлым годом, а в Армении, России, Кыргызстане она несколько усилилась. Тем не менее все процессы остаются под контролем. Мы сегодня обсудили те меры, которые принимают регуляторы, так как этот вопрос влияет на ситуацию не только в каждом из государств ЕАЭС, но и определенным образом на экономики основных торговых партнеров. Торговый оборот между странами ЕАЭС растет ежегодно и достаточно высокими темпами, потому важен вопрос ценовой стабильности", - сказал Роман Головченко.





Сегодня в Несвиже проходит заседание Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств - членов ЕАЭС. На повестке заседания - вопросы о текущей экономической ситуации и ходе реализации денежно-кредитной политики в государствах - членах Евразийского экономического союза, об обмене опытом в части противодействия несанкционированным платежным операциям. Также рассматривается опыт использования и перспективы внедрения цифровых валют центральных (национальных) банков стран ЕАЭС, обсуждается регулирование виртуальных активов в государствах союза.





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