Инфляция в Беларуси сохраняется ниже предельного параметра - ЕАБР

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в Беларуси составила 4,5% в годовом выражении в августе 2026 года после 4,4% в июле, сохраняясь ниже установленного на 2026 год предельного параметра в 7%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на еженедельный макрообзор Евразийского банка развития (ЕАБР).



"Ускорение роста цен фиксируется в сегменте непродовольственных товаров до 3,2% в годовом выражении после 2,9%. Это происходит после сокращения перечня товаров, подпадающих под ценовое регулирование", - отметили в ЕАБР.



Инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца.



"Базовая инфляция составила 4,8% в годовом выражении в августе, оставаясь неизменной третий месяц подряд. Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам 2026 года инфляция сохранится ниже предельного параметра Национального банка", - прогнозируют аналитики ЕАБР.-0-