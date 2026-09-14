14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в Беларуси составила 4,5% в годовом выражении в августе 2026 года после 4,4% в июле, сохраняясь ниже установленного на 2026 год предельного параметра в 7%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на еженедельный макрообзор Евразийского банка развития (ЕАБР).
"Ускорение роста цен фиксируется в сегменте непродовольственных товаров до 3,2% в годовом выражении после 2,9%. Это происходит после сокращения перечня товаров, подпадающих под ценовое регулирование", - отметили в ЕАБР.
Инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца.
"Базовая инфляция составила 4,8% в годовом выражении в августе, оставаясь неизменной третий месяц подряд. Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам 2026 года инфляция сохранится ниже предельного параметра Национального банка", - прогнозируют аналитики ЕАБР.-0-
Экономика
14 сентября 2026, 09:59
Инфляция в Беларуси сохраняется ниже предельного параметра - ЕАБР
Фото из архива
Новости рубрики Экономика
Главное
Топ-новости
Командно-штабное учение территориальных войск Червенского и Березинского районов пройдет по 16 сентября
"Тогда солнце погасло для меня навсегда. В 9 лет я ослеп…" Воспоминания жертв фашизма о пережитых ужасах
С нами интереснее