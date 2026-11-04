Инфляция в Беларуси складывается ниже предельного параметра - Нацбанк

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в Беларуси складывается ниже предельного параметра. Об этом заявил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко на расширенном заседании правления Нацбанка, передает корреспондент БЕЛТА.



"Обозначу основные результаты, которые мы имеем по итогам девяти месяцев 2026 года. Все ключевые показатели в денежно-кредитной сфере, которые утверждены соответствующим указом главы государства, выполняются. Что касается инфляции, она складывается ниже целевой траектории. В сентябре показатель в годовом выражении составил 4,6%. Напомним, что предельная планка установлена на уровне не более 7%. Что еще более важно, в границах целевых параметров поддерживается базовая инфляция - 4,8% при задании не более 5%. Это позволило в том числе снизить стоимость кредитных ресурсов", - сказал Роман Головченко.



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