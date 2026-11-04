4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в Беларуси складывается ниже предельного параметра. Об этом заявил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко на расширенном заседании правления Нацбанка, передает корреспондент БЕЛТА.
"Обозначу основные результаты, которые мы имеем по итогам девяти месяцев 2026 года. Все ключевые показатели в денежно-кредитной сфере, которые утверждены соответствующим указом главы государства, выполняются. Что касается инфляции, она складывается ниже целевой траектории. В сентябре показатель в годовом выражении составил 4,6%. Напомним, что предельная планка установлена на уровне не более 7%. Что еще более важно, в границах целевых параметров поддерживается базовая инфляция - 4,8% при задании не более 5%. Это позволило в том числе снизить стоимость кредитных ресурсов", - сказал Роман Головченко.
/Будет дополнено/.-0-
Экономика
04 ноября 2026, 10:47
Инфляция в Беларуси складывается ниже предельного параметра - Нацбанк
Новости рубрики Экономика
Главное
ОДКБ необходимо перейти от дискуссий к разработке правовой основы евразийской безопасности - Неверовский
"Решение наиболее сложных задач": в Беларуси стартовал оперативный сбор руководящего состава Вооруженных Сил
Топ-новости
Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности?
В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения
Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
С нами интереснее