Инфляция - не выше 6%, ЗВР - не ниже $12,8 млрд. Глава Нацбанка о целевых показателях на 2027 год

Еще один показатель устойчивости касается работы платежного рынка - это коэффициент доступности платежных систем для проведения расчетов не ниже 99,8%. "Говоря простыми словами, платежная система каждого участника рынка может быть в нерабочем состоянии не более трех минут в день или 18 часов в год, в основном для проведения технических регламентных работ. С учетом того, что ежедневно в стране с помощью платежных систем обрабатывается около 14 млн платежных операций, выдерживать такой темп и такую нагрузку очень непросто, - сказал Роман Головченко. - В первую очередь этот показатель говорит о технологической устойчивости банковской системы. С каждым годом все большее развитие получают современные платежные системы. Совсем недавно мы ввели систему быстрых платежей через QR-коды, которая будет, я уверен, активно развиваться в следующем году. Чтобы все они функционировали бесперебойно, нужно поддерживать необходимый технологический уровень. Этот показатель предъявляет серьезные требования для участников системы, он заставляет мобилизоваться и поддерживать на необходимом уровне техническую составляющую".



Прирост объема инвестиционного финансирования в 2027 году должен составить не менее 13%. "Это те средства, которые направляются на инвестиционное развитие страны, на инновационные инвестиционные проекты, которые реализуют наши коммерческие организации. Такая же цель в 13% роста стоит и на 2026 год, но сейчас цифра существенно больше благодаря предпринятым нами усилиям. За восемь месяцев выдано 4,9 млрд рублей инвестиционных кредитов. Рассчитываем, что до конца года эта сумма должна приблизиться к 8 млрд рублей. В 2027 году этот показатель должен приблизиться к 9 млрд. Это нижняя планка, которую мы себе ставим, при этом рассчитываем на то, что рост будет больше. Он будет зависеть прежде всего от спроса экономики на такие кредиты, а банковская система, с учетом той ликвидности, которая в ней имеется, готова их предоставить в полном объеме", - подчеркнул глава Нацбанка.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прирост потребительских цен в 2027 году должен быть не выше 6%, золотовалютные резервы - не ниже $12,8 млрд. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко, комментируя целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год, которые утверждены указом главы государства №343, передает корреспондент БЕЛТА.В числе основных задач Нацбанка - поддержание ценовой и финансовой стабильности, содействие развитию экономики. "Всего целевых показателей денежно-кредитной политики установлено пять, и они в целом охватывают все наши основные задачи и соответствуют среднесрочной программе деятельности. Первый, наверное, самый важный из них - прирост потребительских цен на уровне не более 6%. Если говорить о нынешней ситуации, прирост потребительских цен находится на уровне 4,5%. Это ниже целевой траектории. Мы сделаем все возможное, чтобы в 2027 году рост цен в экономике также не превысил 5%. Это поможет инфляции закрепиться на достаточно низком уровне в среднесрочной перспективе", - сказал Роман Головченко.Золотовалютные резервы в 2027 году должны составить не менее $12,8 млрд. По словам главы Нацбанка, целевой уровень ЗВР рассчитан исходя из обязательств по погашению правительством внешнего долга. "Рассчитываем, что реальный уровень активов сложится даже выше", - добавил он.Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, должна быть не более 10%. Удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы. "Сейчас он находится на гораздо более низком уровне - порядка 2,5% - и в целом характеризует устойчивость банковской системы к возможным шокам и кризисам. Мы очень внимательно следим за этим показателем. В первую очередь он ориентирован на то, чтобы банки при выдаче кредитов исходили из необходимости соблюдения принципа возвратности, чтобы не подвергать риску в первую очередь вкладчиков", - отметил Роман Головченко.