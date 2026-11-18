Каждый год в Беларуси формируются соответствующие планы мероприятий по импортозамещению по отраслям. На текущий год такие планы тоже были сформированы. "Общий объем импортозамещающей продукции, которую планируется в рамках этой работы произвести, превышает $30 млрд. Это на 3% больше по отношению к уровню прошлого года. Такие наши планы", - отметил он.
Иван Вежновец привел цифры: по итогам девять месяцев 2026 года в Беларуси произвели импортозамещающей продукции более чем на $26 млрд. "Это порядка 87% к плану года в целом. Мы идем в опережающем графике по отношению к тем планам, которые мы сами для себя поставили", - сказал он.
Динамика в этом направлении положительная. Первый замминистра отметил, что в сравнении с предыдущим годом, объем импортозамещающей продукции серьезно увеличился.
Отрасли, которые занимаются производством импортозамещающей продукции, совершенно разные. "Практически в каждой отрасли у нас есть планы по импортозамещению. Поэтому выделить какую-то отдельную сферу сложно. Каждая по мере возможности, по имеющимся компетенциям и производственным мощностям, по реализуемым проектам имеет направление импортозамещения", - подчеркнул Иван Вежновец.
"В экономике есть такой показатель, как импортоемкость. По итогам текущего периода импортоемкость снизилась. Если у нас в прошлом году она была порядка 26%, то на 4% мы эту импортоемкость снизили. Она составляет чуть больше 22%, - обратил внимание первый замминистра. - Это как раз-таки показывает: то, что мы производим внутри Беларуси, используем для дальнейшей переработки и производства соответствующей продукции".
Так, в стране научились производить и наладили выпуск хорвестерных головок для лесозаготовительной техники. И сейчас они идут как комплектующие для последующих производственных цепочек. Второй пример - это целлюлоза. В Беларуси есть производство, занимающееся ее выпуском. "Сейчас мы идем в следующий проект - это производство бумаги из этой целлюлозы, т.е. мы делаем цепочку: лес - целлюлоза - бумага. Есть планы и на дальнейшее развитие этой цепочки по производству из местного сырья до конечного продукта", - рассказал первый замминистра.
Белорусская экономика ориентирована на экспорт. И такие же подходы закладываются и при импортозамещении. "Мы понимаем, что, организовывая выпуск продукции, мы должны ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на поставки на экспорт в ближайшие зарубежье, дальнее зарубежье, - отметил Иван Вежновец. - Есть показатель - доля импортозамещающей продукции в экспорте. Вот он по итогам текущего периода составляет 54%, т.е. мы импортозамещение ориентируем не только на внутренний рынок, но и для поставок на экспорт, тем самым получая конкурентоспособную продукцию, которая востребована на мировых рынках".-0-
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