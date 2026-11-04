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Импорт растет там, где мог бы работать наш производитель - председатель КГК о ситуации на внутреннем рынке

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
04 ноября 2026, 17:28

Импорт растет там, где мог бы работать наш производитель - председатель КГК о ситуации на внутреннем рынке

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Ситуация на внутреннем рынке требует реагирования. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов на коллегии по вопросу увеличения доли продаж белорусских товаров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Тема находится в числе приоритетов государственной политики и требует нашего постоянного, самого пристального внимания. Актуальность вопроса обусловлена не только экономическими соображениями, но и стратегическими задачами обеспечения внутреннего рынка, поддержки отечественного производителя и укрепления позиций белорусской продукции в собственной стране", - отметил Василий Герасимов.

Глава государства неоднократно подчеркивал: доля отечественных товаров на внутреннем рынке - один из ключевых показателей эффективности всей системы торговли. 

"Есть некоторые достижения и наработанные механизмы, но есть и системные проблемы, которые требуют совместного скоординированного решения. Здесь ситуация, мягко говоря, тревожная", - сказал председатель КГК.

Он выделил четыре ключевые точки. Одна из них - достижение целевого ориентира по доле отечественных товаров в розничном товарообороте. "Импорт растет там, где мог бы работать наш производитель. Миллиарды долларов уходят на закупку того, что мы производим сами и можем производить в достаточных объемах", - обратил внимание Василий Герасимов. 

В январе - сентябре 2026 года доля отечественных товаров снизилась в 49 регионах из 129, по продовольственным товарам - в 80 регионах. Проблема носит не локальный, а системный характер. 

По словам председатель КГК, крупнейшие ритейлеры не выполняют обязательств. Ни одна крупная торговая сеть в 2025 году не достигла установленного порога в 85% по продовольственным товарам и 38,1% по непродовольственным. В одних сетях доля белорусской продовольственной продукции около 68-75%, в других - ниже 70%. А по непродовольственным товарам в отдельных сетях она составляет от 6% до 30%.

"6% белорусского товара в белорусском магазине - уже не вопрос ассортимента. Это вопрос позиции: чьи интересы защищает торговля - производителя своей страны или импортера?" - отметил Василий Герасимов, добавив, что подписанные торговыми сетями с МАРТ соглашения носят во многом формальный характер. Они не содержат действенных механизмов, которые могли бы обеспечить их реальное исполнение.

Кроме того, маркетплейсы стали каналом вытеснения белорусского товара. Доля белорусских товаров там незначительна. "Производители, которые хотели бы выйти на маркетплейсы, сталкиваются с удержаниями, которые, по их информации, могут достигать 75% розничной цены товара. Фактически цифровые торговые площадки, которые могли бы стать драйвером продаж отечественной продукции, в настоящее время работают преимущественно в интересах иностранных поставщиков", - считает председатель КГК.

По его словам, законодательное регулирование отстает от реальности. Деятельность маркетплейсов до сих пор не урегулирована на законодательном уровне. "Ситуация требует не точечных корректировок, а системных решений, жесткой координации и, главное, реальной ответственности всех участников процесса - от производителя до торговой сети, от маркетплейса до министерства", - подчеркнул Василий Герасимов.-0-
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